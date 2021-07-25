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Кабмин определил правила выдачи инфраструктурных кредитов регионам РФ

  /   Обновлено: 25 июля 2021 18:40
Экономика
Кабмин определил правила выдачи инфраструктурных кредитов регионам РФ
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 июля. Правила, по которым регионы будут получать кредитные средства, установили в правительстве. Соответствующее поставление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Региональные власти смогут направить федеральные средства на развитие и благоустройство территории. Это предполагает строительство, реконструкцию и проектирование коммунальной, транспортной или социальной инфраструктуры.

«Средства будут предоставляться на возвратной основе по ставке 3% годовых на срок не менее 15 лет. Погашение кредита стартует с третьего года после его получения», — сказано на сайте кабмина.

Пресс-служба правительства уточняет, что на инфраструктурные кредиты выделят порядка 500 миллиардов рублей до 2024 года.

По поручению президента страны Владимира Путина за федеральными округами были закреплены вице-премьеры. Их работу будет контролировать правительственная комиссия по региональному развитию.

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