Обвал на горной дороге в Индии унес жизни по меньшей мере девяти туристов

Дели, 25 июля. Обвал на горной дороге в Индии стал причиной гибели по меньшей мере девяти туристов. Трагедия случилась в северном штате Химачал-Прадеш.

Еще двое получили серьезные травмы. Информацию о случившемся подтвердил представитель местных властей Саджу Рам Рана. По его словам, все пострадавшие — туристы из других индийских регионов.

Несчастный случай произошел в долине Сангла в районе Киннаур. Машину с 11 индийцами внутри сбили валуны. Пострадавших доставили в больницу, они находятся в тяжелом состоянии. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил в Twitter соболезнования родным погибших.

Ранее на Индию обрушились оползни, в результате чего погибли 138 человек. Природное явление было вызвано продолжительными и обильными осадками.