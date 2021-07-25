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Жириновский обратился к Зюганову после скандала с Грудининым
Политика
Жириновский обратился к Зюганову после скандала с Грудининым
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 25 июля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался в адрес руководителя КПРФ Геннадия Зюганова после инцидента с директором ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павлом Грудининым.

Он призвал главу партии отказаться от затягивания Грудинина в политику. Жириновский высказался в Telegram после скандала. Лидер ЛДПР напомнил о личных качествах директора «Совхоза имени Ленина» и предложил не подвергать его опасности.

«Дорогой Геннадий Андреевич, ну оставьте вы в покое Павла Николаевича Грудинина. Он замечательный хозяйственник, у него прекрасная клубника, он много хорошего сделал для жителей совхоза, где он долго был директором. Ну зачем вам его подвергать опасности?» — поинтересовался Жириновский.

Ранее ЦИК России исключила Павла Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на думских выборах. Комиссия приняла решения после заявления его бывшей супруги о доле политика в иностранной компании.

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