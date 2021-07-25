Французский сенат одобрил законопроект о санитарных пропусках

Париж, 25 июля. Использование санитарных пропусков во Франции планируют расширить. В частности, они будут необходимы для посещения ресторанов и кафе.

Сенат Франции рассмотрел законопроект, предусматривающий расширение практики использования санитарных пропусков и проведение обязательной вакцинации от коронавируса для медицинских работников. Как сообщает РИА Новости, за его одобрение проголосовали 199 членов сената, против — 123. Отмечается, что законопроект уже был одобрен нижней палатой парламента — Национальным собранием Франции.

Санитарные пропуска выдаются гражданам, прошедшим процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции, а также переболевшим при наличии всех необходимых документов. Кроме того, их можно получить и после предоставления отрицательного результата теста на COVID-19. Согласно законопроекту, такие пропуска с начала августа понадобятся для прохода в кафе и рестораны. Также их попросят предъявить при посадке на самолет.

Санитарные пропуска были впервые введены 21 июля. Жители Франции не смогут посещать музеи, парки и аттракционы не имея необходимых документов.