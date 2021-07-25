Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 19:18
19:18
Шоу-бизнес
Пасынок Стаса Михайлова тайно женился на иностранке
19:17
Общество
Ученые из США обнаружили, что цвет поседевших волос может восстановиться в отпуске
19:16
Спорт
«Не верится, что я смогла!»: Коробейникова о своей олимпийской медали в Токио
19:15
Политика
Американцы рассчитывают испытать новый препарат от COVID-19 на украинцах
19:14
Политика
В Киеве рассказали о массовом бегстве украинцев на заработки за границу
19:13
Общество
Фанаты «Спартака» посвятили баннер МакSим на матче в Казани
19:12
Весь мир
Торги Турции с «Талибаном» и комендантский час: главные события недели в Афганистане
19:10
Весь мир
Демократизация Судана: как Запад мешает стране перейти к росту экономики
19:09
Армия
В ходе МАКС-2021 Россия заключила экспортные контракты на 265 млрд рублей
19:09
Общество
Популярную у россиян кашу назвали полезной для работы сердца
Все новости

Индийские пилоты впечатлили зрителей МАКС-2021 необычным рисунком в небе
Армия
Индийские пилоты впечатлили зрителей МАКС-2021 необычным рисунком в небе
Пресс-служба МАКС

Москва, 25 июля. Индийская пилотажная группа Sarang нарисовала сердце в небе в конце летной программы последнего дня авиасалона МАКС-2021 в Подмосковье.

В сообщении ТАСС говорится, что индийские пилоты на четырех вертолетах Dhruv выступили в конце летной программы. В небе над Подмосковьем они продемонстрировали построения «винный бокал», «прыжок дельфина», а также рисунок сердца.

При этом одним из самых запоминающихся элементов программы стал пилотаж на экстремально малом расстоянии друг от друга, который они выполняли на вертолетах индийской компании HAL. Зрителей впечатли необычные трюки иностранных летчиков.

Стоит подчеркнуть, что программу показательных полетов последнего дня МАКС-2021 открывала российская пилотажная группа «Стрижи». В этом году они впервые в истории авиасалона показали сложные перестроения одновременно на девяти истребителях МиГ-29. Посетители мероприятия также могли увидеть в небе пилотажные группы «Беркуты», «Русские Витязи», и «Первый полет».

Ранее директор по развитию белорусского ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» Александр Воробей заявил, что Россия очень серьезно подошла к организации авиасалона. По его словам, МАКС-2021 надолго запомнится участникам и гостям.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Индийские пилоты впечатлили зрителей МАКС-2021 необычным рисунком в небе
индия авиасалон МАКС-2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru