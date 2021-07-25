Индийские пилоты впечатлили зрителей МАКС-2021 необычным рисунком в небе

Москва, 25 июля. Индийская пилотажная группа Sarang нарисовала сердце в небе в конце летной программы последнего дня авиасалона МАКС-2021 в Подмосковье.

В сообщении ТАСС говорится, что индийские пилоты на четырех вертолетах Dhruv выступили в конце летной программы. В небе над Подмосковьем они продемонстрировали построения «винный бокал», «прыжок дельфина», а также рисунок сердца.

При этом одним из самых запоминающихся элементов программы стал пилотаж на экстремально малом расстоянии друг от друга, который они выполняли на вертолетах индийской компании HAL. Зрителей впечатли необычные трюки иностранных летчиков.

Стоит подчеркнуть, что программу показательных полетов последнего дня МАКС-2021 открывала российская пилотажная группа «Стрижи». В этом году они впервые в истории авиасалона показали сложные перестроения одновременно на девяти истребителях МиГ-29. Посетители мероприятия также могли увидеть в небе пилотажные группы «Беркуты», «Русские Витязи», и «Первый полет».

Ранее директор по развитию белорусского ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» Александр Воробей заявил, что Россия очень серьезно подошла к организации авиасалона. По его словам, МАКС-2021 надолго запомнится участникам и гостям.