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В Британии заявили о подготовке крупнейших за 30 лет учений ВВС на случай «нападения РФ»
Армия
В Британии заявили о подготовке крупнейших за 30 лет учений ВВС на случай «нападения РФ»
pixabay.com

Лондон, 25 июля. Военно-воздушные силы Британии проведут в следующем году самые масштабные за последние 30 лет учения на случай внезапного «нападения» России, пишут британские СМИ.

Королевские ВВС намерены провести крупнейшие маневры, в ходе которых истребители Eurofighter Typhoon и F-35B Lightning будут взлетать и приземляться на автомагистралях, сообщает издание The Sun. В целях снижения вероятности ликвидации целых эскадрилий в ходе удара гиперзвуковых ракет, самолеты будут проводить учения в составе небольших звений.

Примечательно, что Лондон не скрывает цель подготовки этих маневров. В материале издания прямо говорится, что ВВС страны должны «лучше подготовиться к внезапному нападению России». О «российской угрозе» также заявил главный маршал авиации Соединенного Королевства Майк Вигстон.

По словам высокопоставленного командующего, размещение боевой авиации «не на двух базах, а на двенадцати» существенно затруднит противнику возможность прицельного удара. Вигстон отметил, что британские ВВС должны заново научиться рассредотачиваться и действовать в полевых условиях.

Ранее сообщалось, что Британия ввела санкции против вице-президента Экваториальной Гвинеи. Об этом говорится на правительственном сайте страны.

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россия учения британия ввс
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