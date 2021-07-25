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Электрический внедорожник RS Q e-tron для «Дакара» показали в компании Audi

  /   Обновлено: 25 июля 2021 18:49
Экономика
Электрический внедорожник RS Q e-tron для «Дакара» показали в компании Audi
Prt Scr youtube.com  /  DPCcars

Берлин, 25 июля. Немецкая марка Audi показала прототип электрического гоночного внедорожника RS Q e-tron, который примет участие в ралли-рейде «Дакар».

Модель оснастят гибридной силовой установкой, составленной из трех электромоторов от болида Audi e-tron FE07 из чемпионата Formula E. Мотор-генераторы, установленные на передней и задних осях, будут передавать тягу на колеса, а третий выступит в качестве системы рекуперации энергии торможений для зарядки батарей.

Роль генератора для подзарядки литий-ионной батареи на 50 кВт·ч будет выполнять отдельный бензиновый турбомотор от Audi RS5 Turbo DTM объемом два литра. Общая мощность силовой установки составит 680 лошадиных сил. При этом точная отдача мотора для ралли-марафона пока не подсчитана.

Электрический внедорожник будет иметь единственную передачу и не оснащен механическим полным приводом. RS Q e-tron появится на «Дакаре» в 2022 году.

Необычное решение в отношении своих новых внедорожников Land Cruiser 300 приняла компания Toyota. Производитель собирается обязать покупателей отказаться от перепродажи автомобиля.

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