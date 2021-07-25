Общественник рассказал, почему нельзя возвращать в паспорта РФ графу «национальность»

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов допустил возможность возвращения в российские паспорта графы «национальность». По его словам, в комитете неоднократно поднимали этот вопрос, однако никаких решений пока не принимали, поскольку у данной инициативы есть свои плюсы и минусы.

Он отметил, что ряд малочисленных коренных народов хотели бы иметь национальность в паспорте. У них есть определенные преференции, предусмотренные законодательством, поэтому им надо предъявить документы, которые говорили бы об их национальности. Гильмутдинов привел в пример Татарстан, где в паспорте есть надпись на татарском языке: там же можно указать фамилию, имя и отчество.

«Это не то, что, если у человека есть какие-то амбиции: это потому, что на родном языке фамилия и имя пишутся по-другому, они связаны с предками, поэтому есть такая возможность», — указал парламентарий.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

По мнению Гильмутдинова, критики инициативы считают, что в этой графе нет смысла из-за постепенного перехода на электронные паспорта. Парламентарий уверяет, что после того, как в паспорте появится новая графа, это поможет народам обрести связь с предками.

«Еще раз говорю: если человек хочет обозначить таким образом свою принадлежность к тому или иному этносу, наверное, на примере вкладыша с ФИО на татарском можно, это некая связь в том числе с предками. А вот какие категории — это малочисленные народы, которые постоянно должны доказывать свою принадлежность к ним», — подытожил Гильмутдинов.

Член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям, основатель и руководитель Просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал идею вернуть в российский паспорт графу «национальность». По его словам, в стране есть другие важные вопросы, которые необходимо решать в срочном порядке.

«Это какая-то эстафета нелепых инициатив. Недавно другие известные российские политики решили поднять вопрос о переименовании Волгограда обратно в Сталинград. У нас что, других проблем в стране нет, чтобы мы эти вопросы сейчас решали? Тем более что наша сила заключается как раз в том, что Россия — многонациональная страна. Например, на Западе не важно, какая у тебя национальность. Для них мы всегда будем русскими», — считает собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Также он добавил, что сегодня стране нужны объединяющие, а не разделяющие инициативы и законы.

«Считаю, что не нужно возвращать в российский паспорт графу «национальность». Нам необходимо сейчас как можно больше инициатив, которые, наоборот, будут объединять и сплачивать наш народ, а не разделять его. Я призываю общество смотреть на такие инициативы сквозь пальцы. Однако некоторые инициативы могут повлечь за собой печальные последствия», — резюмировал Герман Владимиров.

Украинцев, которые имеют российский паспорт, могут лишить гражданства Незалежной. С соответствующим предложением выступили депутаты Верховной рады.