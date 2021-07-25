Расчеты «Искандер-М» отработали ракетные удары в ходе учений в Ивановской области

Иваново, 25 июля. Военнослужащие ракетного соединения гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) применили ОТРК «Искандер-М» в ходе учений на полигоне в Ивановской области.

Согласно информации пресс-службы ЗВО, расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» отработали скрытную передислокацию в указанные позиционные районы, развернули транспортно-заряжающие машины и пусковые установки, после чего подготовили данные для атаки и выполнили ракетные удары.

Известно, что к занятиям было привлечено более 150 военнослужащих ЗВО и задействовано около 20 единиц техники.

Ранее малый ракетный корабль (МРК) Балтийского флота «Мытищи» осуществил условные пуски ракет «Калибр» по наземным целям в ходе подготовки к празднованию Дня ВМФ. По словам представителей пресс-службы ЗВО, все цели в ходе тренировки были успешно поражены.