Российский форвард Кокорин попал в стартовый состав «Фиорентины» на контрольный матч

Флоренция, 25 июля. Нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин был включен в основной состав команды на товарищескую игру.

Пресс-служба «Фиорентины» в Twitter-аккаунте опубликовала состав на товарищеский матч с клубом четвертого итальянского дивизиона «Фолиньо». Встреча началась в 18:00 по московскому времени. С первых минут на поле появился российский форвард Александр Кокорин.

Нападающий перешел в итальянский клуб из московского «Спартака». Кокорин подписал с «Фиорентиной» четырехлетний контракт. Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро. В прошлом сезоне Кокорин провел четыре матча чемпионата Италии и не отметился результативными действиями.

Ранее защитник немецкого «Байера» Тин Едвай перешел в московский «Локомотив». Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба столичного клуба.