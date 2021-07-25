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Российский форвард Кокорин попал в стартовый состав «Фиорентины» на контрольный матч

  /   Обновлено: 25 июля 2021 18:25
Спорт
Российский форвард Кокорин попал в стартовый состав «Фиорентины» на контрольный матч
Global Look Press  /  Maurizio Borsari/AFLO

Флоренция, 25 июля. Нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин был включен в основной состав команды на товарищескую игру.

Пресс-служба «Фиорентины» в Twitter-аккаунте опубликовала состав на товарищеский матч с клубом четвертого итальянского дивизиона «Фолиньо». Встреча началась в 18:00 по московскому времени. С первых минут на поле появился российский форвард Александр Кокорин.

Нападающий перешел в итальянский клуб из московского «Спартака». Кокорин подписал с «Фиорентиной» четырехлетний контракт. Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро. В прошлом сезоне Кокорин провел четыре матча чемпионата Италии и не отметился результативными действиями.

Ранее защитник немецкого «Байера» Тин Едвай перешел в московский «Локомотив». Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба столичного клуба.

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