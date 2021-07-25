Новая графа может появиться в российских паспортах

Москва, 25 июля. Новую графу в паспорта граждан России предложил добавить председатель комитета Государственной думы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

Депутат предложил вернуть в документ графу «национальность». Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва». В комитете регулярно рассматривается вопрос о добавлении этой графы. У инициативы есть преимущества и недостатки. При этом некоторые малочисленные коренные народы хотят, чтобы в паспорте указывалась национальность, отметил парламентарий.

Срок оформления нового паспорта в России снизится до пяти дней, сообщалось ранее. Услуга начнет действовать с 1 июля 2022 года.