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Новая графа может появиться в российских паспортах

  /   Обновлено: 25 июля 2021 18:25
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Общество
Новая графа может появиться в российских паспортах
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 25 июля. Новую графу в паспорта граждан России предложил добавить председатель комитета Государственной думы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

Депутат предложил вернуть в документ графу «национальность». Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва». В комитете регулярно рассматривается вопрос о добавлении этой графы. У инициативы есть преимущества и недостатки. При этом некоторые малочисленные коренные народы хотят, чтобы в паспорте указывалась национальность, отметил парламентарий.

Срок оформления нового паспорта в России снизится до пяти дней, сообщалось ранее. Услуга начнет действовать с 1 июля 2022 года.

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