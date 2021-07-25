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Политолог Корнилов поставил на место украинских сторонников Бандеры

  /   Обновлено: 25 июля 2021 19:08
Политика
Политолог Корнилов поставил на место украинских сторонников Бандеры
Pr Scr youtube.com  /  «Кто против?»

Москва, 25 июля. Политолог Владимир Корнилов указал на несоответствующие действительности факты об украинском националисте Степане Бандере, которого пытаются оправдать его поклонники.

Националисты утверждают, что он якобы не был пособником фашистской Германии. Они говорят, что Бандера не сотрудничал с нацистами и является чуть ли не «жертвой нацистского режима», но это не так, уверен политолог. Исторические факты говорят об обратном, подчеркнул эксперт и привел подтверждение.

«А вот пожалуйста: газета «Украйынськэ слово» за 24 июля 1941 г. Заметьте, все газеты на оккупированных территориях издавались геббельсовскими отделами пропаганды под жесткой военной цензурой. И – ба! – чей это портрет у нас на первой странице? Жертвы нацистского режима, надо полагать?» — цитирует Корнилова «ПолитРоссия».

Политолог Корнилов поставил на место украинских сторонников Бандеры
wikipedia.org  / ArBelov/CC BY-SA 3.0

Если кого-то не убедит портрет Бандеры на первой странице профашистской газеты, то следует изучить непосредственно саму статью. В ней рассказывается, как немецкая армия под руководством Адольфа Гитлера помогает создать Украинскую Державу, пишет политолог. Собрание же закончилось возгласами в честь Бандеры и Гитлера, поэтому здесь доказательства излишни. Фашистскую Германию классические бандеровцы называли «социал-националистической», точно так же, как и сейчас, поставил на место украинских сторонников Бандеры Корнилов.

На этой неделе во Львове окончательно уничтожили простоявший полвека Мемориал победителям нацизма в Великой Отечественной войне на улице Стрыйской. Там снесли основную часть композиции — фигуры Родины-матери и Солдата-освободителя.

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Все новости / Политика / Политолог Корнилов поставил на место украинских сторонников Бандеры
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