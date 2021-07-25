Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 19:17
19:17
Общество
Ученые из США обнаружили, что цвет поседевших волос может восстановиться в отпуске
19:16
Спорт
«Не верится, что я смогла!»: Коробейникова о своей олимпийской медали в Токио
19:15
Политика
Американцы рассчитывают испытать новый препарат от COVID-19 на украинцах
19:14
Политика
В Киеве рассказали о массовом бегстве украинцев на заработки за границу
19:13
Общество
Фанаты «Спартака» посвятили баннер МакSим на матче в Казани
19:12
Весь мир
Торги Турции с «Талибаном» и комендантский час: главные события недели в Афганистане
19:10
Весь мир
Демократизация Судана: как Запад мешает стране перейти к росту экономики
19:09
Армия
В ходе МАКС-2021 Россия заключила экспортные контракты на 265 млрд рублей
19:09
Общество
Популярную у россиян кашу назвали полезной для работы сердца
19:08
Шоу-бизнес
Бузова оправдалась перед «желчными» подписчиками за странные танцы
Все новости

Опрос выявил недоверие немцев к кандидатам в канцлеры после наводнения
Политика
Опрос выявил недоверие немцев к кандидатам в канцлеры после наводнения
Global Look Press  /  Klaus W. Schmidt via www.imago-i/www.imago-images.de

Берлин, 25 июля. Жители Германии не верят, что хотя бы один из трех кандидатов в канцлеры Германии может сделать правильные выводы из катастрофы и принять необходимые меры после наводнения.

Соответствующие данные приводит одна из немецких газет. Согласно опросу, жители страны не стали доверять ни одному политику после наводнения. Для выявления фаворита один из кандидатов в канцлеры должен был набрать хотя бы 38,1% голосов. По итогу лидера исследования — председателя партии «Союз 90/Зеленые» Анналену Бербок — поддержали 25,1% респондентов.

Еще 19,7% уверены в способности кандидата СДПГ Олафа Шольца вынести уроки из стихийного бедствия и его последствий. На третьем месте оказался представитель союза ХДС/ХСС Армин Лашет с 17,1% голосов.

Ранее наводнение на западе ФРГ привело к разливу нефтепродуктов. После попадания загрязняющего вещества в главную запруду реки Вибах специальная лаборатория начала отбор проб воды.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Опрос выявил недоверие немцев к кандидатам в канцлеры после наводнения
германия опрос наводнение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru