Опрос выявил недоверие немцев к кандидатам в канцлеры после наводнения

Берлин, 25 июля. Жители Германии не верят, что хотя бы один из трех кандидатов в канцлеры Германии может сделать правильные выводы из катастрофы и принять необходимые меры после наводнения.

Соответствующие данные приводит одна из немецких газет. Согласно опросу, жители страны не стали доверять ни одному политику после наводнения. Для выявления фаворита один из кандидатов в канцлеры должен был набрать хотя бы 38,1% голосов. По итогу лидера исследования — председателя партии «Союз 90/Зеленые» Анналену Бербок — поддержали 25,1% респондентов.

Еще 19,7% уверены в способности кандидата СДПГ Олафа Шольца вынести уроки из стихийного бедствия и его последствий. На третьем месте оказался представитель союза ХДС/ХСС Армин Лашет с 17,1% голосов.

Ранее наводнение на западе ФРГ привело к разливу нефтепродуктов. После попадания загрязняющего вещества в главную запруду реки Вибах специальная лаборатория начала отбор проб воды.