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Жена футболиста Малафеева удивила подписчиков «лысой» головой
Шоу-бизнес
Жена футболиста Малафеева удивила подписчиков «лысой» головой
instagram.com  /  @malafeeva_ekaterina

Москва, 25 июля. Бизнесвумен Екатерина Малафеева решилась на смелое преображение. Жена известного футболиста Вячеслава Малафеева удивила фанатов «лысой» головой.

Новым имиджем звездная супруга похвасталась в соцсети Instagram. На фотографиях она позирует счастливая в объятиях спортсмена. Супруги сфотографировались в тени деревьев, нежно прижимаясь друг к другу.

«Долгожданная встреча. Все с чистого листа. Новая жизнь. От волос у нас осталась только расческа», — сообщила бизнес-леди.

Подписчики звездного аккаунта были шокированы таким решением. Многие переживают, что со спортсменом или его супругой случилась беда. Однако большинство отметили, что смелый образ очень подходит Малафеевой. Некоторые фанаты при этом заметили, что женщина всего лишь воспользовалась специальной накладкой, а не лишилась волос.

«Вот это поступок Екатерины! Эмоции, которые меня удивили! Ради любимого решишься на все! Это настоящая любовь! Надеюсь, с вами все хорошо»;

«Ничего себе образ! Так необычно, но в то же время очень стильно»;

«С Вячеславом случилась беда? Предполагаю, что это просто эксперимент, который вышел хоть и неудачным, но довольно стильным», — отметили поклонники под публикацией в соцсети.

Малафеева стала второй женой экс-вратаря футбольного клуба «Зенит». Первая супруга Марина погибла в страшной автокатастрофе в 2011 году. По информации СМИ, ее смерти предшествовали пугающие знаки.

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имидж футболист малафеева
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