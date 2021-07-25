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Председатель Национального собрания ЦАР осудил атаку радикалов на префектуру Уам
Весь мир
Председатель Национального собрания ЦАР осудил атаку радикалов на префектуру Уам
twitter.com  /  @UN_CAR

Банги, 25 июля. Председатель Национального собрания Симплис Матье Саранджи прокомментировал инцидент с убийством мирных жителей в окрестностях города Босангоа. Он подтвердил, что ответственность за преступление лежит на боевиках из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Саранжи назвал действия радикалов гнусными и добавил, что подобное могли совершить только враги мира и демократии. Политик призвал власти страны и руководство многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) сделать все возможное для выяснения всех деталей случившегося, чтобы наказать виновных и обеспечить безопасность населения в будущем.

«Национальное собрание создаст парламентскую комиссию по расследованию убийства мирных граждан в коммуне Куки, чтобы виновные и соучастники этого варварского акта насилия были выявлены и привлечены к ответственности», — заявил председатель.

Жители префектуры Уам, которая находится к северу от Банги, подверглись атаке радикалов 21 июля. Вооруженное нападение боевиков CPC унесло жизни 13 человек.

Тела погибших обнаружили миротворцы ООН. Представители миссии заявили, что проведут самостоятельное расследование. Однако местные жители подозревают, что причиной такой спешки возможна причастность сотрудников МИНУСКА к преступлению. Центральноафриканцы предполагают, что «голубые каски» могут уничтожить важные улики, связывающие их с боевиками.

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