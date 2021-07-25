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Связанные с криптовалютой фирмы не смогут продавать акции на биржах РФ

  /   Обновлено: 25 июля 2021 18:10
Экономика
Связанные с криптовалютой фирмы не смогут продавать акции на биржах РФ
pixabay.com

Москва, 25 июля. Неопытные инвесторы несут дополнительные риски при взаимодействии с цифровыми активами, подчеркнули в Банке России.

Биржи в Российской Федерации не должны допускать до торгов ценные бумаги тех фирм, которые связывают выплаты с ценами криптоактивов, изменением индексов цифровых валют и ценными бумагами криптовалютных фондов. Регулятор считает, что это несет в себе слишком большую опасность.

«Рекомендации Банка России являются превентивной мерой — они направлены на то, чтобы не допустить предложения таких инструментов массовому инвестору», — приводит РБК сообщение ЦБ.

Ограничения не затронут национальные цифровые валюты, если такой проект будет успешно реализован.

Зампред Центробанка Алексей Заботкин ранее рассказывал о рисках больших экономик в связи с адаптацией биткоина, представляющего собой денежный суррогат.

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