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Движение пассажирских поездов возобновили по восстановленному мосту в Забайкалье

  /   Обновлено: 25 июля 2021 18:21
Общество
Движение пассажирских поездов возобновили по восстановленному мосту в Забайкалье
Невские Новости

Москва, 25 июля. РЖД возобновила движение пассажирских поездов по восстановленному мосту через реку Ареду в Забайкалье. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Первый пассажирский поезд №11 Владивосток — Самара пересек переправу на Транссибирской магистрали по первой нитке в 17:54 по московскому времени. Пассажирское движение по мосту было официально открыто. Восстановить железнодорожное сообщение удалось за рекордные двое суток, однако работы будут вестись до открытия второй нитки моста.

В РЖД ранее сообщили о запуске грузовых поездов по восстановленному мосту. Первым по дороге прошел порожний грузовой поезд.

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мост ржд движение
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