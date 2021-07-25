Движение пассажирских поездов возобновили по восстановленному мосту в Забайкалье

Москва, 25 июля. РЖД возобновила движение пассажирских поездов по восстановленному мосту через реку Ареду в Забайкалье. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Первый пассажирский поезд №11 Владивосток — Самара пересек переправу на Транссибирской магистрали по первой нитке в 17:54 по московскому времени. Пассажирское движение по мосту было официально открыто. Восстановить железнодорожное сообщение удалось за рекордные двое суток, однако работы будут вестись до открытия второй нитки моста.

В РЖД ранее сообщили о запуске грузовых поездов по восстановленному мосту. Первым по дороге прошел порожний грузовой поезд.