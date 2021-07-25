ОВД-инфо может получить статус иноагента

В российском медиапространстве действует проект ОВД-инфо, который не включен в реестр иноагентов, однако его работа попадает под критерии иноагентства. Как показало исследование Федерального агентства новостей, проект занимается политической работой и получает финансирование от иностранных организаций.

ОВД-инфо — правозащитная организация и медиапроект, который проводит мониторинг «политических преследований», освещает их и оказывает юридическую поддержку россиянам. Структура позиционирует себя как независимую организацию, защищающую людей всех политических взглядов. Подчеркивается, что статьи ОВД-инфо публикуются без цензуры.

Политическая беспристрастность?

Анализ материалов сайта ОВД-инфо показывает, что в реальности организация проводит прозападную политику, оказывая поддержку представителям оппозиции и структурам, в «прессинге» которых Россию обвиняют американские и европейские институты власти. ОВД-инфо следит за процессом против экс-сотрудников ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) и штабов Навального2 (структурное подразделение ФБК; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ), освещает дела против представителей террористической организации «Хизб ут-Тахрир» и экстремисткой секты «Свидетели Иеговы»3 (деятельность запрещена в РФ). Кроме того, сотрудники НКО не пропускают уголовные дела против представителей «Открытой России»4 (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной), в том числе против ее экс-директора Андрея Пивоварова. На сайте ОВД-инфо утверждается, что движение «Открытая Россия» не имеет отношения к британской НКО, хотя правоохранительные органы считают иначе.

Одной из центральных тем интернет-издания стали дела против участников акций в поддержку Алексея Навального 23 и 21 января. Сайт предоставляет подробную информацию, указывая число вовлеченных городов, случаи задержаний и арестов, а также регулярно обновляя данные.

Несмотря на декларируемую «нейтральность», редакция находится на стороне участников митингов, обвиняя полицию в «провокациях на насилие» и превращении «мирных» акций в «хаос». ОВД-инфо оказало также юридическую поддержку участникам митингов: избившему нескольких сотрудников ОМОНа Сайду-Мухамаду Джумаеву, напавшей на полицейского Ольге Бендас, совершившему наезд на правоохранителя Александру Мучаеву.

ovdinfo.org /

Хотя портал ОВД-инфо заявляет о внимании к «политическим преследованиям», анализ материалов сайта свидетельствует о том, что они не содержат объективных данных о задержаниях по политическим мотивам. Приводимые примеры связаны с конкретными фактами нарушений гражданами закона, в том числе — с тяжкими преступлениями.

ovdinfo.org /

Более того, в российском законодательстве понятия «преследования по политическим мотивам» не существует, что позволяет ОВД-инфо относить к «прессингу» любые действия правоохранительных органов по своему усмотрению. Все это свидетельствует, что работа ОВД-инфо направлена на формирование у граждан России мнения о негативном характере осуществляемой государством политики на основании необъективных данных о «преследованиях инакомыслящих».

На средства иноагентов и нежелательных НКО

Если принять во внимание историю создания ОВД-инфо и ее спонсоров, становится понятно, почему линия «беспристрастных» правозащитников совпадает с политикой Запада. ОВД-инфо был создан на средства NED5 (Национального Фонда Поддержки Демократии, США, в 2015 году признана нежелательной организацией), правозащитным центром «Мемориал»6 (в 2013 году признан иноагентом), который регулярно дает нарушителям закона от оппозиции статус «политзаключенных».

Правоохранительными органами установлено, что в 2012–2013 году «Мемориал» получил от иностранных источников не менее 23,7 миллиона рублей на реализацию уставных целей, программ и проектов. В 2013 году в рамках программы «Поддержка преследуемых по политическим мотивам и защита гражданских активистов» «Мемориал» заключил соглашение с NED о предоставлении 43 500 тысяч долларов на осуществление проекта по «Повышению уровня осведомленности Российского общества об арестах и задержаниях по политическим мотивам в РФ». Анализ мероприятий проекта показал, что «Мемориал» использовал средства NED для создания и обеспечения работы «ОВД-инфо».

В настоящее время ОВД-инфо продолжает тесное сотрудничество с «Мемориалом», собирающим пожертвования на его работу. Об этом свидетельствует договор-оферта на сайте медиапроекта, где указано, что сбор донатов ведет ПЦ «Мемориал» в лице исполнительного директора Добровольской Анны Юрьевны, а в реквизитах благополучателя указан сайт ovdinfo.org.

ovdinfo.org /

Публичная оферта договора пожертвования продублирована на английский язык, что недвусмысленно намекает, с какой стороны ОВД-инфо ждет получение денежных средств.

ovdinfo.org /

При этом ОВД-инфо существует не только на пожертвования россиян, но и на вливания Европейской комиссии и иностранного Фонда FIDH (International Federation For Human Rights) в рамках совместных с «Мемориалом» проектов. Фонд FIDH известен тем, что недавно обвинил Российскую Федерацию в «преступлении против истории». Законодательные инициативы по противодействию искажению данных о Великой Отечественной войне стали поводом для обвинений России со стороны FIDH в «фальсификации мировой истории». В частности, критике подвергли закон о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии, вступивший в силу в России 1 июля 2021 года.

ovdinfo.org /

Данные идут в США

Примечательно и то, что сервер ОВД-инфо находится в США. Согласно сведениям об www.ovdinfo.org, полученным в общедоступной системе запроса доменных имен whois.com, сайт создан 08.12.2011 и зарегистрирован на неустановленное лицо, а техническая площадка (сервер) территориально расположена в штате Аризона, США. Таким образом, напрашивается вывод, что вся собираемая информация на сайте www.ovdinfo.org на протяжении 10 лет собирается и анализируется в США.

Приведенные выше фрагменты свидетельствуют о строжайшем учете сотрудниками ОВД-инфо случаев, которые трактуются как «политические преследования». Ярким примером служат митинги в поддержку Навального. На сайте указаны все случаи задержаний, арестов и заведенных дел, а также стадии, на которых они находятся.

Публикация персональных данных задержанных россиян с указанием полицейских участков несет существенные риски. В органах МВД неоднократно сообщали, что во время массовых мероприятий правоохранители обеспечивают безопасность и антитеррористическую защищенность, в том числе отделений полиции. Вся информация с сайта www.ovdinfo.org передается на серверы США, где ее могут анализировать спецслужбы. Это касается как персональных данных задержанных, так и сведений об отделах полиции, что, в свою очередь, потенциально несет угрозу национальной безопасности Российской Федерации.

Таким образом, проект ОВД-инфо в России действует под видом правозащитной организации и медиаресурса. При этом он создан иноагентом «Мемориал» на средства американского Фонда Поддержки Демократии (NED), признанного нежелательным на территории РФ. Сайт поставляет на сервер в США информацию о протестном контингенте России, в частности, точное число и личные данные задержанных россиян, а также сведения об их пребывании в отделениях полиции. Помимо этого, ОВД-инфо ведет пропагандистскую работу, называя меры против нарушителей закона «политическим прессингом» и пытаясь убедить россиян в негативном характере политики, проводимой государством.

Федеральное агентство новостей планирует направить заявление в правоохранительные органы с просьбой рассмотреть включение ресурса ОВД-инфо в реестр иноагентов.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

2 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ

5 внесен Минюстом РФ в список нежелательных организаций

6 Организация, выполняющая функции иностранного агента