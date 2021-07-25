Ford и Amazon вложились в конкурента Tesla

Ливония, 25 июля. Компании Ford и Amazon инвестировали в потенциального конкурента Tesla — стартап по разработке электромобилей Rivian.

В рамках очередного инвестиционного раунда с участием фонда Climate Pledge Fund (был создан Amazon в прошлом году) и Ford Motor Company было привлечено 2,5 млрд долларов, а всего с 2019 года на развитие Rivian направлено 10,5 млрд, пишет Forbes.

«Это вливание средств от доверенных партнеров позволяет масштабировать новые автомобильные программы, расширять нашу инфраструктуру на внутреннем рынке и поддерживать выпуск продуктов по всему миру», — отметил генеральный директор компании Ар-Джей Скариндж.

Уже в нынешнем году Rivian намерена начать серийный выпуск электрических пикапов R1T и внедорожников R1S. Также достигнута договоренность с Amazon о поставках электрических фургонов.

Между тем глава Tesla Илон Маск своим заявлением, что еще одно его детище, SpaceX, будет приобретать биткоины, вызвал укрепление криптовалюты. Кроме того, американский производитель хочет возобновить продажу электрокаров за виртуальные монеты.