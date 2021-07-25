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Медики не выявили ни одного положительного теста на COVID-19 у российских олимпийцев

  /   Обновлено: 25 июля 2021 18:03
Общество
Медики не выявили ни одного положительного теста на COVID-19 у российских олимпийцев
pixabay.com

Токио, 25 июля. Врачи не выявили в российской команде ни одного положительного теста на коронавирусную инфекцию с начала Олимпийских игр в Токио.

При этом уже зафиксировано 137 случаев заражения как среди атлетов, так и среди других представителей сборных. Об этом рассказал источник, близкий к российской делегации, пишет ТАСС.

Так, коронавирус выявили у спортсменов из Великобритании, Германии, Испании и других государств. Отмечается, что организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков и местных зрителей.

Президент России Владимир Путин ранее поздравил российскую спортсменку Виталину Бацарашкину с олимпийским рекордом. Россиянка завоевала золото в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния десяти метров.

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олимпиада тест коронавирус
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