Жара может вернуться в Центральную Россию в ближайшую неделю

Москва, 25 июля. Повышение температуры воздуха ожидается в регионах Центрального федерального округа России с 27 июля. Об этом предупредили синоптики.

Температура повысится в среднем на 3 – 5 градусов. Воздух прогреется до 31 градуса в Воронежской, Омской, Белгородской и Орловской областях. Аналогичная температура ожидается в Тверской, Курской, Тамбовской и Рязанской областях.

Кроме того, в регионы Центральной России придут дожди, которые будут сопровождаться грозами. Порывы ветра в некоторых областях могут достигать от 12 до 17 метров в секунду. Сведения опубликованы на сайтах региональных гидрометцентров и управлений МЧС.

Также аномальная жара вернется в российскую столицу на следующей неделе. Об этом ранее предупредил специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.