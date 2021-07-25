Азербайджан обвинил Армению в снайперском обстреле на приграничной территории

Баку, 25 июля. Подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским солдатам, сообщили в пресс-службе минобороны Азербайджана.

Инцидент произошел днем 25 июля. Автоматчики и снайперские подразделения армянской армии открыли огонь. Их позиции находились неподалеку от поселка Юхары Шорча Басаргечарского района. Под обстрел попали военнослужащие ВС Азербайджана в направлении села Зайлик (Кельбаджарский район).

Армия Азербайджана не понесла потерь убитыми и ранеными, уточнили в военном ведомстве. Сообщается об ответном огне по позициям ВС Армении. Огневые точки удалось подавить. Официальных комментариев со стороны Еревана в ответ на заявления Баку не поступало.

Армянская сторона также периодически сообщает об обстрелах со стороны Азербайджана. Некоторое время назад в Ереване заявили об обстрелах вблизи поселения Ерасх. Выстрелы были слышны на протяжении всего дня, уточнили в минобороны Армении.