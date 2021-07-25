Поляки высмеяли решение минобороны страны распродавать военную технику за бесценок

Варшава, 25 июля. Польские военнослужащие распродают свою технику через интернет по весьма небольшим ценам. Такое решение минобороны страны вызывало массу вопросов у поляков.

На аукционах продается списанное имущество польских войск. Там можно приобрести униформу, палатки, грузовые машины, квадроциклы или даже легковые автомобили премиум-класса. Например, недавно к продаже была представлена Audi 6, передает портал money.pl.

Польские СМИ публикуют информацию, что цены на подобных распродажах стартуют от 1,2 тыс. злотых (примерно 23 тыс. рублей, согласно курсу валют). На аукционе можно купить автобус за 9,5 тыс. злотых (~ 180 тыс. рублей) или другие средства передвижения за бесценок.

Большой спрос имеет специальная техника. К примеру, недавно там была приобретена пожарная машина Jelcz 315 всего за 10 тыс. злотых (190 тыс. рублей). Местные жители высмеяли такой подход военных своей страны.

Наверное. минобороны Польши опять не хватает денег на американские танки Abrams, иронично отметили в Сети. Эти боевые единицы очень дорогостоящие, однако Варшава давно планирует их приобрести для укрепления своей армии. Видимо таким способом и решили накопить, считают поляки.

«Если так собирают на танки, то те должны быть в таком же состоянии», — добавили интернет-пользователи.

Ранее аналитики Юрий Кнутов и Василий Дандыкин раскритиковали идею Польши использовать Abrams против России. Западные военные хотят укрепить американскими боевыми единицами свои границы, чтобы «сдерживать» россиян.