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Набиуллина: ЦБ примет меры для охлаждения рынка потребкредитования

  /   Обновлено: 25 июля 2021 17:49
Экономика
Набиуллина: ЦБ примет меры для охлаждения рынка потребкредитования
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 25 июля. Банк России примет макропруденциальные меры для борьбы с перегревом рынка потребительского кредитования, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Часть полученных потребителями ссуд являются необеспеченными. Рост этого сегмента превысил прогнозы Центробанка, темпы кредитования находятся около максимальных значений за несколько лет, сообщает «Интерфакс».

«Мы уже обсуждаем и, буквально, в ближайшее время будем принимать решения по дополнительным мерам, потому что видим рост кредитов с высоким показателем долговой нагрузки», — отметила Набиуллина.

В ЦБ полагают, что расширение ипотечного кредитования замедлится только после изменения условий действия программы. Кроме того, на банки окажет влияние повышение ключевой ставки.

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