В Sohu объяснили, почему покупатели выстроятся в очередь за российским Checkmate

Пекин, 25 июля. Популярность новейшего российского истребителя Checkmate будет зависеть от возможности обнаруживать вражеские самолеты на расстоянии до 70 километров, пишет Sohu.

Китайские аналитики пришли к выводу, что в современных реалиях стелс-технологии уже не так важны, как способность своевременно «увидеть» вражеский самолет-невидимку. Если Checkmate сможет выполнять эту задачу, он станет популярнейшим истребителем, а покупатели выстроятся за ним в очередь, сообщает «ПолитРоссия».

«Современных покупателей больше всего волнует не стелс, а то, смогут ли Су-75 вовремя обнаруживать истребители-невидимки противника. Если Россия сделает самолет, который сможет обнаруживать F-35 на расстоянии в 70 км или даже 50 км, то многие страны, в том числе государства Ближнего Востока и Индия, захотят купить его», — говорится в публикации.

Автор отметили, что на сегодняшний день среди ближневосточных государств только Израиль использует американские F-35. Это не означает, что остальные страны региона не могут позволить себе такое приобретение. Так, Объединенные Арабские Эмираты располагают необходимыми средствами, но не хотят просить США о продаже. Иранцев давно беспокоят израильские F-35. Если у Тегерана появится возможность купить дешевый и эффективный аналог, он наверняка пойдет на это, констатировали в Sohu.

Ранее сообщалось, что американских аналитиков удивила стоимость российского истребителя Checkmate, который был презентован в рамках выставки МАКС-2021 в Подмосковье.