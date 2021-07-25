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Лавров раскритиковал «беспрецедентный» закон для борьбы с допинговыми нарушениями
Спорт
Лавров раскритиковал «беспрецедентный» закон для борьбы с допинговыми нарушениями
flickr.com  /  МИД России

Москва, 25 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал методы борьбы с использованием спортсменами допинга на соревнованиях и высказался об «акте Родченкова».

Допинговый скандал с участием российских легкоатлетов на Олимпиаде в 2015 году до сих пор не утихает в международном спортивном сообществе. Недавно Сенат США одобрил «акт Родченкова», призванный бороться с нарушениями: закон предусматривает не только уголовное наказание сроком до десяти лет, но и внушительный штраф от 250 тысяч долларов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал неоднозначные противоборствующие меры.

«США приняли «акт Родченкова», который беспрецедентен по экстерриториальности. Там записано, что ФБР, спецслужба, имеет право отслеживать на соревнованиях тех, кто попался на допинге и ущемил тем самым права атлетов США», — передает его слова Telegram-канал «Единой России».

Министр отметил, что активность властей США по борьбе с допингом проходит не без двойных стандартов. Так, российский мельдоний оказался в списке запрещенных, в то время как западные аналоги остаются легальными на соревнованиях. Лавров подчеркнул: этот вопрос требует иного решения, поэтому Россия будет добиваться универсальных мер.

Летняя Олимпиада заручилась поддержкой Папы Римского после старта 23 июля. Глава Ватикана прокомментировал значение соревнований и благословил участников Игр во время проповеди.

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сша лавров допинг акт родченкова
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