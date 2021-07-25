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Премьер Ирака заявил, что страна больше не нуждается в присутствии зарубежных войск
Весь мир
Премьер Ирака заявил, что страна больше не нуждается в присутствии зарубежных войск
Global Look Press  /  Stefanie Loos/dpa

Багдад, 25 июля. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что республика не нуждается в размещении иностранных войск на своей территории. Одновременно он пояснил, что его правительство не стремится к полному выводу американского контингента.

«Мы заинтересованы в присутствии США в Ираке для помощи нашим войскам в обучении и повышении их боевой эффективности, а также для сотрудничества в области безопасности», — сказал премьер-министр.

К тому же Аль-Казыми отметил, что иракская армия оснащена американским вооружением и техникой, для использования и ремонта которых требуется надлежащая подготовка.

В настоящее время правительство Ирака находится под давлением со стороны шиитских политических и военизированных групп, которые требуют снижения роли США в республике — особенно после убийства командующего подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани и командира иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в результате удара американских ВВС по аэропорту Багдада.

После этих нападений проиранские формирования регулярно совершали ракетные обстрелы и атаки беспилотников по местам размещения контингента Соединенных Штатов. Все это показывает, что центральное правительство под руководством Аль-Казыми практически неспособно контролировать указанные силы и вынуждено идти на уступки для стабилизации обстановки в стране.

Тем не менее The New York Times со ссылкой на источники в Минобороны США и администрации Байдена сообщает, что Штаты планируют сохранить численность своих войск в Ираке, формально изменив их предназначение. В частности, речь идет о преобразовании статуса боевых подразделений в республике на группы военных инструкторов, выполняющих задачи по обучению местной армии.

Уже сейчас официальные лица США утверждают, что американские войска больше не сопровождают иракские силы в наземных операциях и их помощь ограничивается сбором разведывательных данных и обслуживанием передовых военных технологий.

Указанные вопросы Аль-Казыми планирует обсудить с Джо Байденом 26 июля, после чего будет определена дальнейшая судьба иностранных контингентов в республике.

Вывод американских войск из Ирака начался в 2011 году, однако до сих пор на его территории находятся 2 500 военнослужащих США и несколько тысяч бойцов возглавляемой ими коалиции, принимавшие активное участие в боевых действиях против «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.

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