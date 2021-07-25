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Актер Александр Дьяченко сравнил олимпийские соревнования с театральной драмой

  /   Обновлено: 25 июля 2021 18:16
Общество
Актер Александр Дьяченко сравнил олимпийские соревнования с театральной драмой
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В день Военно-морского флота России известный актер и музыкант Александр Дьяченко в интервью ФАН рассказал, что связывает его с праздником, как он восстанавливается после перенесенного COVID-19, и что самое интересное на Олимпиаде в Токио.

«Драма будет происходить на каждом помосте, на каждом ковре, на каждой дорожке»

— Александр! Сегодня вы поздравили своих подписчиков с Днем Военно-морского флота РФ и выложили свою фотографию в морской форме. Что для вас значит этот день?

— День ВМФ — серьезное событие в жизни моей и в жизни страны. Мой отец шесть лет прослужил на флоте и всю свою дальнейшую жизнь он связал с кораблестроением, высокоточной техникой и ее установкой на боевых кораблях и подводных лодках. Пусть сегодняшняя моя профессия и не связана с флотом, но я сталкивался в своей жизни с тем, что есть ВМФ. (Актер окончил факультет корабельной техники и автоматики в Ленинградском электротехническом институте. — Прим. ФАН). Поэтому прекрасный праздник и чудесное настроение, которое помогает выпутаться из того состояния, в которое я попал в связи с ковидом.

— Насколько известно, болезнь протекала в тяжелой форме. Как ваше самочувствие после периода госпитализации?

— Уже дышу, уже справляюсь, вылезаю потихоньку, хотя признаюсь, слишком далеко и глубоко завела меня болезнь. Поэтому и выход будет не очень быстрый. А я, честно говоря, никуда не тороплюсь. Прекрасное время для переосмысления, Сейчас уже все достаточно спокойно и не вызывает опасений. С огромным интересом слежу за трансляцией олимпийских игр из Токио.

«Олимпиаду смотришь, потому что там наши»

— За каким видом спорта вы наблюдаете с особым интересом?

— Все интересно. Олимпиада — это форум спортивных соревнований, интерес к которым зажигается с равной силой. Только что я смотрел гандбол, потом переключился на трансляцию соревнований по плаванию, еще было фехтование. Олимпиаду смотришь. Я смотрю Олимпиаду с широко раскрытыми глазами, потому что там наши. Потому что там звездопад спортивных талантов, там чудеса, там люди, превозмогая себя, творят историю. Пропустить невозможно, безотносительно к виду спорта.

— Вы подготовили список соревнований или переключаете каналы спонтанно?

— Мне нравится плавание, я буду ждать футбол, как и большинство футбольных болельщиков нашей страны. С нетерпением жду противоборства нашей команды гимнасток с китайской. Как я понимаю — это два главных претендента на абсолютное первенство. Интересуют все виды боевых единоборств, борьба. Легкая атлетика, со всеми ее дисциплинами, как без королевы спорта! Не могу ничего выделить, потому что олимпиада, потому что накал. Драма будет происходить на каждом помосте, на каждом ковре, на каждой дорожке.

— В легендарном фильме «Брат-2» вы запомнились в роли хоккеиста, да и после кино ваша жизнь пересекалась со спортом. Помогает ли вам фактура «русской машины» получать предложения сниматься в популярном жанре спортивного кино, байопиках?

— Пожалуй нет, не предлагали. В любой истории, театральной или киношной, важна сама история, а не «упаковка», в которой она находится. Тема спорта, наверное, подходит для более молодых артистов, и они с ней прекрасно справляются. Полгода назад мне показали добрый, замечательный сценарий про хоккейного папу. Его ребенок был вовлечен в свои детские коллизии, связанные со спортом, хоккеем, все это было в рамках двора. Папа встал на коньки, проявил героем и в результате финальную игру они с сыном выигрывают. Милая семейная история, но, что-то с этой ролью не срослось. А вот тренера, не исключаю, взялся бы сыграть.

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актер дьяченко олимпиада в токио
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