Маркетолог Григорьев предостерег ЮНЕСКО о народных волнениях из-за Стоунхенджа

Владельцы маленьких гостиниц и ресторанов рядом со Стоунхенджем могут выйти на протест из-за изменений, которые вскоре, возможно, коснутся всемирно известной достопримечательности. Таким мнением поделился в беседе с ФАН маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал новость, что из-за строительства автомобильного туннеля рядом с древним объектом ЮНЕСКО может исключить его из списка объектов всемирного наследия.

«Это может вызвать, скажем так, некие народные волнения. Вот представьте, какой-то человек живет там много лет. У него какая-то семейная гостиница или ресторан. И таких предпринимателей там много. Туда постоянно приезжают люди со всего мира. Если владельцам сказать, что все «накрывается», то они выйдут на улицу. В эпоху пандемии люди стали нервными, тревожными. Последней каплей может оказаться что угодно», — сообщил специалист.

Николай Григорьев также указал на одну странность в логике инициаторов изменения статуса достопримечательности.

«Видимо, ЮНЕСКО полагает, что после строительных работ это [Стоунхендж] будет новодел. Хотя, если говорить по правде, есть ведь скетчи XIX века этого места. Он уже имеет не тот вид, когда камни были просто разбросаны. Его уже здорово подправили. Мы видим пример главного вопроса в любых реставрационных работах — какой уровень «вторжения» допустим», — пояснил собеседник ФАН.

фото из личного архива Николая Григорьева /

В завершение он отметил, что, скорее всего, даже исключение этого места из списка объектов всемирного наследия не отпугнет туристов.

«На людях, которые помешаны на древних цивилизациях и пришельцах, это никак не отразится. Однако, если место станет шумным, современным, тогда интерес может ослабнуть. Кому же захочется в месте, окутанном тайной, видеть современные постройки: здания из стекла и бетона, вентиляционные люки туннеля», — подытожил маркетолог.

Ранее Николай Григорьев в беседе с ФАН раскрыл суть «мемной войны» хакеров из Anonymous против Илона Маска. По словам эксперта, это очередной пример того, как разрекламированная идея может позволить заработать на ней.