Юлия Проскурякова нарядилась в ванильный наряд и постриглась в Юрмале

Москва, 25 июля. Популярный композитор Игорь Николаев вместе с супругой Юлией Проскуряковой очень любит Юрмалу. Именно поэтому они купили здесь недвижимость — апартаменты в самом центре города недалеко от побережья. Для звездной четы город еще и очень знаковый. Их дочь Вероника родилась около шести лет назад именно здесь. Она тоже очень любит этот курорт.

Именитое семейство отдыхает в Латвии прямо сейчас. Подробностей они не раскрывают, но в Instagram Юлия выложила несколько фотографий. На снимках заметно, что женщина радикально сменила имидж.

Так, Юлия Проскурякова посетила юрмальскую парикмахерскую, теперь ее прическа заметно короче.

«Как же классно, иногда поменять прическу — новое настроение, самочувствие, укладка! Это так круто — увидеть себя другой!» — пишет Юлия.

Накануне Николаев и Проскурякова отужинали в одном из ресторанов Юрмалы. В сторис Юлия об этом также сообщила. Она запечатлелась за столом, сервированном красивой посудой. Перед ней горит свеча, а наряд для ужина она выбрала цвета ванили с воротничком-акулой, или как его еще называют воротничком-визиткой.

Данный вид воротника вошел в моду в двадцатых годах прошлого века. Это произошло благодаря английскому графу Кенту. В классическом исполнении он пришивался поверх мужских рубашек, но дамы тоже спустя какое-то время стали украшать им свои наряды.

Ранее Юлия Проскурякова резко ответила на вопросы фанатов о Наташе Королеве.