Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 20:46
20:44
Спорт
«Краснодар» на выезде крупно обыграл «Урал» в первом туре РПЛ
20:42
Экономика
Мишустин подписал поставление о новых мерах поддержки крымских аграриев
20:41
Армия
Американцы восхитились новым легким российским истребителем Checkmate
20:41
Общество
Жители Приозерска стали свидетелями съемок второго сезона «Эпидемии»
20:40
Экономика
Продажи кроссовера Chery Tiggo 4 в новых комплектациях стартовали в России
20:40
Политика
Представитель Госдепа США посетил Монголию перед поездкой в Китай
20:37
Происшествия
Знаменитый арестант рассказал о побеге из тюрьмы при помощи зонта
20:36
Политика
Депутат Свищев не нашел политики в поражениях на Олимпиаде
20:36
Наука
Психологи из Канады заявили, что вранье является признаком сообразительности
20:35
Весь мир
Антиправительственные демонстрации и поджоги: как Тунис отметил День Республики
Все новости

Юлия Проскурякова нарядилась в ванильный наряд и постриглась в Юрмале
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова нарядилась в ванильный наряд и постриглась в Юрмале
Prt Scr youtube.com/ Россия 1  / 

Москва, 25 июля. Популярный композитор Игорь Николаев вместе с супругой Юлией Проскуряковой очень любит Юрмалу. Именно поэтому они купили здесь недвижимость — апартаменты в самом центре города недалеко от побережья.

Для звездной четы город еще и очень знаковый. Их дочь Вероника родилась около шести лет назад именно здесь. Она тоже очень любит этот курорт.

Именитое семейство отдыхает в Латвии прямо сейчас. Подробностей они не раскрывают, но в Instagram Юлия выложила несколько фотографий. На снимках заметно, что женщина радикально сменила имидж.

Так, Юлия Проскурякова посетила юрмальскую парикмахерскую, теперь ее прическа заметно короче.

«Как же классно, иногда поменять прическу — новое настроение, самочувствие, укладка! Это так круто — увидеть себя другой!» — пишет Юлия.

Накануне Николаев и Проскурякова отужинали в одном из ресторанов Юрмалы. В сторис Юлия об этом также сообщила. Она запечатлелась за столом, сервированном красивой посудой. Перед ней горит свеча, а наряд для ужина она выбрала цвета ванили с воротничком-акулой, или как его еще называют воротничком-визиткой.

Данный вид воротника вошел в моду в двадцатых годах прошлого века. Это произошло благодаря английскому графу Кенту. В классическом исполнении он пришивался поверх мужских рубашек, но дамы тоже спустя какое-то время стали украшать им свои наряды.

Ранее Юлия Проскурякова резко ответила на вопросы фанатов о Наташе Королеве.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Юлия Проскурякова нарядилась в ванильный наряд и постриглась в Юрмале
отдых прическа проскурякова южное взморье
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru