Опубликованы уникальные кадры испытания прочности якорной цепи

Москва, 25 июля. Якорная цепь может быть разорвана либо из-за неправильного расчета, либо из-за конца света. Уникальные кадры испытания на прочность такой цепи показали на видео.

Обычная, на первый взгляд, якорная цепь является весьма технологичным изделием. Она является очень важной частью корабля, и ее потеря во время непогоды может привести к самым роковым последствиям для экипажа. Именно для предотвращения этого специалисты Крыловского научного центра проводят испытания на прочность подобных изделий. Уникальные кадры данного процесса опубликовал телеканал «Звезда».

Испытания проводят при помощи специальной установки, которая обеспечивает прогнозируемую нагрузку в 350 тонн. В реальных условиях такой силой мог бы обладать шторм апокалиптических масштабов. Впрочем, причиной разрушения цепи может стать и банальная ошибка в расчетах, для избежания которой и проводятся испытания с реальными образцами.

Ранее сообщалось, что в Сети появились уникальные кадры работы циркуляционного бассейна в Крыловском центре. Подобных конструкций всего две в мире — одна в России, другая — в США.