Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 17:45
17:43
Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение в пятиэтажке на Лиговском проспекте
17:41
Происшествия
Глава СК взял под личный контроль дело о смерти министра Приамурья Курдюкова
17:40
Общество
Топ звездных пар, раздражающих россиян
17:36
Армия
Опубликованы уникальные кадры испытания прочности якорной цепи
17:35
Весь мир
Протесты против Жаира Болсонару охватили всю Бразилию
17:33
Происшествия
Пожарные спасли девушку из горящего дома в центре Петербурга
17:33
Общество
Нежелательные фонды США работают с активистами из РФ через Грузию
17:33
Общество
Стала известна дата выхода финального сезона сериала «Люцифер»
17:32
Весь мир
Ливийская национальная армия усиливается на юге страны для борьбы с террористами
17:31
Политика
Сатановский удивился наглости Японии после требований по Антарктиде
Все новости

Опубликованы уникальные кадры испытания прочности якорной цепи

  /   Обновлено: 25 июля 2021 17:36
Армия
Опубликованы уникальные кадры испытания прочности якорной цепи
pixabay.com  /  PD

Москва, 25 июля. Якорная цепь может быть разорвана либо из-за неправильного расчета, либо из-за конца света. Уникальные кадры испытания на прочность такой цепи показали на видео.

Обычная, на первый взгляд, якорная цепь является весьма технологичным изделием. Она является очень важной частью корабля, и ее потеря во время непогоды может привести к самым роковым последствиям для экипажа. Именно для предотвращения этого специалисты Крыловского научного центра проводят испытания на прочность подобных изделий. Уникальные кадры данного процесса опубликовал телеканал «Звезда».

Испытания проводят при помощи специальной установки, которая обеспечивает прогнозируемую нагрузку в 350 тонн. В реальных условиях такой силой мог бы обладать шторм апокалиптических масштабов. Впрочем, причиной разрушения цепи может стать и банальная ошибка в расчетах, для избежания которой и проводятся испытания с реальными образцами.

Ранее сообщалось, что в Сети появились уникальные кадры работы циркуляционного бассейна в Крыловском центре. Подобных конструкций всего две в мире — одна в России, другая — в США.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Опубликованы уникальные кадры испытания прочности якорной цепи
испытания корабли крыловский центр
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru