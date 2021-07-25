Операции ЛНА на юге и стрельба в Триполи — что произошло в Ливии с 19 по 25 июля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии с 19 по 25 июля 2021 года.

Празднование Курбан-байрама

Во вторник, 20 июля, ливийцы отметили Курбан-байрам (Ид аль-Адха). Официальные лица поздравили граждан с праздником.

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи по этому случаю подчеркнул важность приверженности ценностям терпимости и самопожертвования. Он пожелал, чтобы данный праздник принес народу благополучие, стабильность и мир.

Происшествия

Генеральная прокуратура завершила следственные действия в отношении 54 членов запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. Уголовные дела с обвинениями и доказательной базой переданы на рассмотрение в суд.

В среду, 21 июля, рота батальона «Субул ас-Салам» в городе Тазербо задержала 27 нелегальных мигрантов, граждан Эритреи и Сомали. Арестованным предстоит депортация на родину.

В тот же день боевики обстреляли патруль Службы поддержания стабильности в районе Ан-Нахда города Сабрата. Один сотрудник получил ранения. Нападавшие относятся к банде из Аз-Завии, возглавляемой преступником Мухаммадом Бахруном.

Службы безопасности на западе страны 21 июля арестовали гражданина, которого обвиняют в незаконной торговле боеприпасами.

Борьба группировок в Триполи

В ночь с 22 на 23 июля в центре столицы произошла перестрелка с использованием тяжелого вооружения. Огонь открыли боевики, интегрированные в Службу поддержания стабильности и Специальные силы по борьбе с терроризмом и организованной преступностью. Конфликт произошел на фоне соперничества за контроль над штаб-квартирами госучреждений.

Министерство внутренних дел объявило о начале расследования инцидента. Граждан заверили в том, что конфликт между группировками урегулирован.

Однако в субботу вечером активисты социальных сетей сообщили о возобновлении стрельбы в столичном районе Абу Салим.

Операции вооруженных сил на юге

Подразделения 128-й бригады Ливийской национальной армии (ЛНА) провели патрулирование в пустыне. Военнослужащие осмотрели нефтяное месторождение Мабрук и прилегающие к нему объекты.

В ходе операции солдаты обнаружили одно из укрытий террористов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство».

Объединенный военный комитет ЛНА, возглавляемый генерал-лейтенантом Абд ар-Разеком ан-Назури, 24 июля отправился в инспекционную поездку по южным районам страны. Офицеры посетят армейские лагеря, казармы и пункты обеспечения безопасности.

Политика

Правительство объединило 90% административных и финансовых учреждений. Государственный министр по делам кабинета Адель Джума добавил, что зарплаты теперь выплачиваются исключительно Министерством финансов, а все ведомства управляются из Триполи.

Во вторник, 20 июля, глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи переговорил по телефону с председателем переходного военного совета Чада Махаматом Идрисом Деби. Ливийский политик подчеркнул важность постоянной координации между двумя странами по политическим вопросам и в сфере безопасности. Он выразил надежду на восстановление стабильности в республике.

В четверг, 22 июля, постпред Ливии при ООН Тахир Сунни встретился с командующим военной операцией «Ирини» контр-адмиралом Фабио Агостини. Последний рассказал о деятельности по выполнению резолюции Совета Безопасности и проверке судов в открытом море, подозреваемых в нарушении эмбарго на поставки оружия.

Подготовка к выборам

Высшая национальная избирательная комиссия объявила в субботу, 24 июля, что для участия в декабрьских выборах зарегистрировано более 2,4 млн человек (свыше 50% от общего числа населения, имеющего права голосовать).

Процесс записи желающих отдать гражданский долг продлится до 2 августа.

В четверг, 22 июля, Высший государственный совет (ВГС) заявил, что роль Комиссии и Миссии ООН по поддержке в Ливии имеет исключительно рекомендательный характер в отношении разработки базы для проведения плебисцита.

«Утверждение закона о всеобщих выборах находится в компетенции Палаты представителей и ВГС. Любые односторонние действия отклоняются в соответствии с положениями конституционной декларации», — сообщил консультативный орган.

Члены Палаты представителей в тот же день объявили о формировании парламентского блока Ливийское национальное единство. Коалиция поддержит страну в трудный переходный период и положит конец расколу, чтобы прийти к выборам. Депутаты помогут органам государственной власти разработкой законов, необходимых для устранения препятствий на пути к избирательному процессу.

Экономика

Министр нефти и газа Мухаммад Аун стал участником министерской встречи ОПЕК+. На заседании рассмотрели состояние рынка с точки зрения предложения, спроса и уровня запасов.

Немецкая компания Siemens и турецкая Enka приступили к строительству газовой электростанции в Мисурате общей мощностью 650 мегаватт. Еще одну иностранные инженеры возведут на западе Триполи. Проекты реализуются в рамках усилий переходного Правительства национального единства (ПНЕ) по прекращению энергетического кризиса в стране.

Ras Lanuf Oil & Gaz Processing Co. объявила о приостановке всех наземных и воздушных рейсов в Рас-Лануф с воскресенья, 25 июля. Меры приняты в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе.

Борьба с COVID-19

Очередная партия российской вакцины прибыла в понедельник, 19 июля, в Триполи. Груз насчитывает 500 тысяч доз препарата против коронавируса.

В субботу, 24 июля, стартовала кампания по вакцинации в муниципалитетах. Власти призывают всех граждан воспользоваться случаем, чтобы ограничить распространение пандемии.

Привиться «Спутником» можно в специальных пунктах. Вакцину из РФ уже распределили по городам на западе страны.

Премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба проинспектировал в четверг, 22 июля, медицинские учреждения Мисураты. Он пообещал персоналу центра Рас-аль-Тоба предоставить необходимое оборудование для лечения пациентов с COVID-19.

1 Организация запрещена на территории РФ.