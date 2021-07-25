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Стала известна дата выхода финального сезона сериала «Люцифер»
Общество
Стала известна дата выхода финального сезона сериала «Люцифер»
Кадр из сериала «Люцифер»

Лос-Анджелес, 25 июля. Стриминговый сервис Netflix опубликовал видеоанонс предстоящего шестого сезона популярного сериала «Люцифер». Новые эпизоды станут для проекта последними.

Премьера финальных серий состоится 10 сентября, сезон будет состоять из десяти эпизодов. Изначально продюсеры планировали завершить историю дьявола на пятом сезоне, однако благодаря высоким рейтингам было принято решение о новых съемках.

Шоураннеры в одном из интервью сообщили, что финальные серии будут самыми дорогостоящими в истории сериала. Кроме того известно, что в них появится новый загадочный персонаж, имя которого пока не раскрывается.

Сериал «Люцифер» рассказывает о дьяволе, который устал от управления адом и решил поселиться в Лос-Анджелесе. Впутанный в полицейское дело, он знакомится с детективом Хлоей Деккер, которой берется помогать в расследованиях. В пятом сезоне сериала в сюжет вмешивается бог.

Ранее стали известны новые подробности первого российского сериала на стриминговом сервисе. Netflix объявил актерский состав проекта «Анна К». Съемки многосерийного фильма уже начались.

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netflix сериал люцифер
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