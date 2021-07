Протесты против Жаира Болсонару охватили всю Бразилию

Бразилиа, 25 июля. Протесты против президента Жаира Болсонару начались вечером 24 июля в десятках городов Бразилии. Об этом сообщает агентство Globo 1.

Бразильцы вышли на улицы в разных частях страны с требованиями импичмента президента и сокращения дефицита вакцин против COVID-19. Протестующие потребовали проведения политического процесса против Болсонару из-за плохого управления страной в период пандемии. Кроме того, они выражают жалобы на высокий уровень безработицы и недостаточную социальную помощь.

К социально-экономическим и политическим требованиям добавились также экологические. Участники выступили против разрушения лесов и строительства автострады в самом сердце Амазонии.

Agro kills! Act today in Porto Alegre against the agribusiness stablishment and their support for the Bolsonaro government. Photos @carolferrazfoto / @midianinja #24jforabolsonaro #24j pic.twitter.com/iiEH5MLIMF