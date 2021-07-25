Протесты против Жаира Болсонару охватили всю Бразилию

Бразилиа, 25 июля. Протесты против президента Жаира Болсонару начались вечером 24 июля в десятках городов Бразилии. Об этом сообщает агентство Globo 1.

Бразильцы вышли на улицы в разных частях страны с требованиями импичмента президента и сокращения дефицита вакцин против COVID-19. Протестующие потребовали проведения политического процесса против Болсонару из-за плохого управления страной в период пандемии. Кроме того, они выражают жалобы на высокий уровень безработицы и недостаточную социальную помощь.

К социально-экономическим и политическим требованиям добавились также экологические. Участники выступили против разрушения лесов и строительства автострады в самом сердце Амазонии.

Agro kills! Act today in Porto Alegre against the agribusiness stablishment and their support for the Bolsonaro government. Photos @carolferrazfoto / @midianinja #24jforabolsonaro #24j pic.twitter.com/iiEH5MLIMF — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) July 24, 2021

Huge demonstration in São Paulo wraps up another day of mass protests across Brazil, against the US-backed Bolsonaro regime. #24JForaBolsonaropic.twitter.com/zEDaFlfN7S — Brasil Wire (@BrasilWire) July 24, 2021

Демонстрации были организованы социальными движениями и левыми партиями. Это уже четвертая акция протеста против главы государства с начала 2021 года.

По большей части манифестации, начавшиеся в 08:00 утра 24 июля, прошли в мирной форме. По всей стране, в том числе в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Бразилиа, Ресифи и Белене, было зарегистрировано 400 маршей.

В Сан-Паулу группа протестующих подожгла 10-метровую статую Борбы Гато, исторической фигуры, связанной с колонизацией западной Бразилии, работорговлей индейцами и африканцами. Пожарные погасили огонь, не допустив повреждения памятника.

Sao Paulo: a new historic day of mobilization. Video: @midianinja # 24J # 27JForaBolsonaro pic.twitter.com/lkomnTak8K — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) July 24, 2021

Участники, в основном одетые в красное, несли плакат с надписями «Болсонару, уходи», «Долой преступника-коррупционера», «Больше не потерпим».

Рейтинг неодобрения главы государства с каждым месяцем бьет новые рекорды. По результатам июньских опросов общественного мнения, политику президента не одобряют более 51% бразильцев.

Против Болсонару также ведется расследование сената, в ходе которого ультраправому президенту было предъявлено обвинение в совершении должностного преступления при закупке индийской вакцины Covaxin.

2 июля, после коррупционного скандала с Сovaxin, оппозиция отправила «суперзапрос» об импичменте со ссылками на 23 нарушения.