Москва, 25 июля. Политолог Евгений Сатановский удивился требованию Японии закрыть станцию «Русская» в Антарктиде.

Как отметил эксперт, Япония решила зайти с неожиданной стороны и стала вести беседы не только о Курильских островах, которые им все не удается вытребовать у России. На этот раз Япония потребовала ликвидировать станцию «Русская» в Антарктиде. По мнению Токио, в эти места когда-то, еще до Первой мировой войны, забрела их антарктическая экспедиция, только поэтому Россия должна уйти.

«Вот только открыли Антарктиду российские мореплаватели еще в XIX веке. Но японцев этим не проймешь. Там вроде как запасы газа на шельфе и побережье есть», — пишет Сатановский в Telegram-канале.

Пока Токио не претендует на возвращение Сахалина, половину которого Россия когда-то потеряла по итогам Русско-японской войны, добавил эксперт. Антарктиду раньше тоже никто не делил, но пришло время такого поворота. Из 90 станций, расположенных на континенте, девять принадлежат России, поэтому Японии вряд ли удастся добиться результатов, пишет «ПолитРоссия».

Скорее всего, в Японии решили привести внешнюю политику в состояние полной невменяемости, поэтому подумали бросаться на Россию. Также возможно, Токио подзуживают США, не исключил Сатановский.