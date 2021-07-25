Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 17:44
17:43
Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение в пятиэтажке на Лиговском проспекте
17:41
Происшествия
Глава СК взял под личный контроль дело о смерти министра Приамурья Курдюкова
17:40
Общество
Топ звездных пар, раздражающих россиян
17:36
Армия
Опубликованы уникальные кадры испытания прочности якорной цепи
17:35
Весь мир
Протесты против Жаира Болсонару охватили всю Бразилию
17:33
Происшествия
Пожарные спасли девушку из горящего дома в центре Петербурга
17:33
Общество
Нежелательные фонды США работают с активистами из РФ через Грузию
17:33
Общество
Стала известна дата выхода финального сезона сериала «Люцифер»
17:32
Весь мир
Ливийская национальная армия усиливается на юге страны для борьбы с террористами
17:31
Политика
Сатановский удивился наглости Японии после требований по Антарктиде
Все новости

Сатановский удивился наглости Японии после требований по Антарктиде

  /   Обновлено: 25 июля 2021 17:31
Политика
Сатановский удивился наглости Японии после требований по Антарктиде
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 25 июля. Политолог Евгений Сатановский удивился требованию Японии закрыть станцию «Русская» в Антарктиде.

Как отметил эксперт, Япония решила зайти с неожиданной стороны и стала вести беседы не только о Курильских островах, которые им все не удается вытребовать у России. На этот раз Япония потребовала ликвидировать станцию «Русская» в Антарктиде. По мнению Токио, в эти места когда-то, еще до Первой мировой войны, забрела их антарктическая экспедиция, только поэтому Россия должна уйти.

«Вот только открыли Антарктиду российские мореплаватели еще в XIX веке. Но японцев этим не проймешь. Там вроде как запасы газа на шельфе и побережье есть», — пишет Сатановский в Telegram-канале.

Пока Токио не претендует на возвращение Сахалина, половину которого Россия когда-то потеряла по итогам Русско-японской войны, добавил эксперт. Антарктиду раньше тоже никто не делил, но пришло время такого поворота. Из 90 станций, расположенных на континенте, девять принадлежат России, поэтому Японии вряд ли удастся добиться результатов, пишет «ПолитРоссия».

Скорее всего, в Японии решили привести внешнюю политику в состояние полной невменяемости, поэтому подумали бросаться на Россию. Также возможно, Токио подзуживают США, не исключил Сатановский.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Сатановский удивился наглости Японии после требований по Антарктиде
япония сатановский антарктида
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru