В ЦБ предположили, что банковские вклады заменят биржу для части инвесторов

Москва, 25 июля. Некоторая доля денежных средств может снова перейти в банковские вклады, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Предположение главы регулятора о движении частных инвестиций прозвучало на пресс-конференции, которая прошла после заседания директоров ЦБ.

«Если ставка по депозитам будет более привлекательной, некоторое изменение потоков сбережений с фондового рынка в банковскую сферу может происходить», — цитирует Набиуллину «Российская газета».

Она отметила, что высокое значение имеет доступность и привлекательность остальных инструментов на фондовом рынке.

После повышения ключевой ставки некоторые инвесторы задумались о целесообразности нахождения на бирже. ФАН приводит мнение финансистов о том, куда сейчас выгоднее вкладывать средства.