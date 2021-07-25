Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 17:43
17:43
Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение в пятиэтажке на Лиговском проспекте
17:41
Происшествия
Глава СК взял под личный контроль дело о смерти министра Приамурья Курдюкова
17:40
Общество
Топ звездных пар, раздражающих россиян
17:36
Армия
Опубликованы уникальные кадры испытания прочности якорной цепи
17:35
Весь мир
Протесты против Жаира Болсонару охватили всю Бразилию
17:33
Происшествия
Пожарные спасли девушку из горящего дома в центре Петербурга
17:33
Общество
Нежелательные фонды США работают с активистами из РФ через Грузию
17:33
Общество
Стала известна дата выхода финального сезона сериала «Люцифер»
17:32
Весь мир
Ливийская национальная армия усиливается на юге страны для борьбы с террористами
17:31
Политика
Сатановский удивился наглости Японии после требований по Антарктиде
Все новости

В ЦБ предположили, что банковские вклады заменят биржу для части инвесторов

  /   Обновлено: 25 июля 2021 17:30
Экономика
В ЦБ предположили, что банковские вклады заменят биржу для части инвесторов
photo.roscongress.org  /  Николай Корешков

Москва, 25 июля. Некоторая доля денежных средств может снова перейти в банковские вклады, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Предположение главы регулятора о движении частных инвестиций прозвучало на пресс-конференции, которая прошла после заседания директоров ЦБ.

«Если ставка по депозитам будет более привлекательной, некоторое изменение потоков сбережений с фондового рынка в банковскую сферу может происходить», — цитирует Набиуллину «Российская газета».

Она отметила, что высокое значение имеет доступность и привлекательность остальных инструментов на фондовом рынке.

После повышения ключевой ставки некоторые инвесторы задумались о целесообразности нахождения на бирже. ФАН приводит мнение финансистов о том, куда сейчас выгоднее вкладывать средства.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / В ЦБ предположили, что банковские вклады заменят биржу для части инвесторов
банк россии набиуллина центробанк банки вклад вклады частные инвестиции
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru