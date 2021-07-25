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Украинский журналист назвал невыгодные Киеву пункты сделки по «Северному потоку — 2»
Политика
Украинский журналист назвал невыгодные Киеву пункты сделки по «Северному потоку — 2»
Федеральное агентство новостей

Киев, 25 июля. Украинский журналист Максим Минин объяснил, почему соглашение по «Северному потоку — 2» невыгодно Киеву.

По словам колумниста, неудобных для Украины пунктов в тексте соглашения очень много. В частности, Киев часто упоминается в заявлении, однако не является стороной сделки, указал Минин.

«Уже по этому видно, что субъектность Украины для высоких договаривающихся сторон невысока», — пишет он.

Кроме того, Украине обещают финансовую поддержку на развитие зеленой энергетики, но сумма является «весьма скромной», считает колумнист. Украине намекают, что газ для жителей страны продолжит быть роскошью и подорожает еще сильнее.

Минин указал на то, что даже переговоры о поставках газа с Россией и «Газпромом» будет вести Германия, а не Киев. Никаких обязательств по этому пункту в сделке нет, что для Украины является новым ударом, заключил автор статьи.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей заявил, что США рассматривают Украину исключительно в качестве политического инструмента, надобность в котором пока исчерпана. По словам социолога, в Киеве делают очень большую ставку на США, тогда как американцы преследуют на мировой арене лишь собственные интересы.

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