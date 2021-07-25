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Баскетболисты сборной США проиграли первый матч на ОИ-2020

  /   Обновлено: 25 июля 2021 17:24
Спорт
Баскетболисты сборной США проиграли первый матч на ОИ-2020
Global Look Press  /  Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency

Токио, 25 июля. Сборная США потерпела поражение в первом матче олимпийского баскетбольного турнира в Японии.

Французская национальная команда переиграла США в первом туре олимпийского баскетбольного турнира в Токио. Встреча соперников по группе A завершилась со счетом 83:76. Самым результативным игроком матча стал француз Эван Фурнье, набравший 28 очков.

Олимпийский баскетбольный турнир в Токио пройдет с 25 июля по 7 августа. В нем участвуют 12 национальных сборных. Восемь команд выйдут в четвертьфинал.

Ранее россиянка Лариса Коробейникова завоевала бронзовую медаль олимпийского турнира по фехтованию на рапирах. В поединке за третье место 34-летняя спортсменка победила итальянку Аличе Вольпи.

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