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Россиянам объяснили, как правильно выбирать рыбные консервы
Общество
Россиянам объяснили, как правильно выбирать рыбные консервы
Global Look Press  /  Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com

Москва, 25 июля. Качество рыбных консервов зависит от множества факторов, в том числе от места их производства. Россиянам рекомендуют обращать внимание на информацию на этикетке.

Диетолог Елена Соломатина поделилась рекомендациями по выбору качественных рыбных консервов. Как утверждает специалист, большое значение имеет местность, в которой находится производство продукта. Так, качество продукта ухудшается, если рыбу замораживали, рассказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Соломатина советует выбирать продукцию, произведенную в той же местности, где была выловлена рыба. Это способствует сохранности полезных для организма омега-3-полиненасыщенных жирных кислот. Диетолог рекомендует воздержаться от покупки консервов с разбавленным соусом.

Врач также рассказала о пользе кефира. По ее словам, этот напиток способствует укреплению иммунитета при регулярном употреблении. С кефиром хорошо сочетаются ягоды и некоторые овощи.

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