Эндокринолог Лазуренко назвала колбасу и сосиски «бомбой замедленного действия»

Согласно статистике, каждый россиянин употребляет около 40 килограммов мясных полуфабрикатов за год. При этом в состав любимых нами сосисок и колбас входит большое количество пищевых добавок — именно от них очень быстро развивается пищевая зависимость.

ФАН решил связаться с российским врачом-диетологом и эндокринологом Натальей Лазуренко и попросить ее оценить советы Роспотребнадзора по выбору таких продуктов, а заодно дать читателям собственные рекомендации.

Так, специалист соглашается, что несмотря на действующий ГОСТ и технические условия, которым должен следовать производитель, в современных колбасных изделиях может присутствовать всего 9% мяса, в то время как остальной состав напоминает химическую таблицу Менделеева.

«Белок животного происхождения — это мясо говядины, свинины, птицы, яйца, в конце концов. Производитель, как правило, может к этому хорошему и качественному белку, который нам нужен, добавить какие-то другие белковые продукты, способные удешевить производственный процесс. Например, соевый белок или меланж. Но больше всего обидно, когда туда помещают не только мясо, но и кожу, внутренние жиры — то, что наполняет объем, но выходит за рамки покрытия потребности в белке из этого полуфабриката. Ну и конечно, бич современности — это добавление сахара, ароматизаторов, вкусовых добавок, имитирующих вкус мясного продукта», — отмечает эксперт.

gov-murman.ru / Пресс-служба правительства Мурманской области

Врач советует не мучить организм подобной пищей, однако в случае сильного желания полакомиться колбасой или сосиской вторит совету федеральной службы — внимательно читать этикетку товара и скрупулезно изучать его состав. В нем, говорит Лазуренко, должен быть очень скромный перечень ингредиентов, а на первом месте должны числиться мясные продукты — свинина, говядина, баранина — свидетельствующие, что белка в этом изделии намного больше, чем остальных ингредиентов.

«Вообще по-хорошему, если мы говорим про полуфабрикаты, лучше, чтобы это был какой-то фермерский продукт. Чем крупнее масштаб, чем известнее бренд производителя, тем больше он, увы, экономит. А мелкие производители как раз за свое качество очень сильно радеют — у них продукты, входящие в состав полуфабриката, более четкие, понятные и знакомые. И также там маленький срок годности. Вы посмотрите на обычные сосиски, сколько они могут лежать. Это же какая-то бомба замедленного действия», — подчеркивает диетолог.

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Даже следуя однозначно полезным рекомендациям Роспотребнадзора по выбору полуфабрикатов из мяса, необходимо помнить, что такая еда провоцирует в нашем организме целый каскад ненужных реакций. Поэтому сосиска в тесте на перекус или любимый нами бутерброд с сыром и колбасой на завтрак — не лучшее решение, ведь, кроме заглушенного на пару часов голода, вы ничего не получите. И даже замена хлеба на овощи, неутешительно резюмирует эксперт, не поможет такому приему пищи стать чуточку полезнее.

«Если мы говорим про завтрак, то самый оптимальный — это яйца. Быстро, очень сытно, безумное количество полезных веществ, которые заряжают энергией на большую часть рабочего дня. Здесь сочетаний миллион — можно каждый день готовить, и ты будешь в разнообразии, тебе не будет скучно, и это будет реально вкусно. Ну а сосиска – она и в Африке сосиска. Если мы думаем, что съедаем в ней или колбасе мясо, то это даже не миф, а мифище», — заключает Наталья Лазуренко.

Ранее эндокринолог предостерегла россиян от чрезмерного употребления сезонных ягод и фруктов. По словам специалиста, даже такие легкие лакомства стоит грамотно вписывать в ежедневный рацион, и стараться не баловать себя ими в вечернее время.