Ливийская национальная армия усиливается на юге страны для борьбы с террористами

Бенгази, 25 июля. Вооруженные силы Ливии продолжают операцию, направленную против ячеек боевиков запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 в пустыне.

Делегация военачальников Ливийской национальной армии (ЛНА) накануне отправилась в инспекционную поездку по объектам на юге страны. Цель мероприятия — осмотреть находящиеся там подразделения и определить их материально-технические потребности в борьбе с террористами. Офицеры планируют посетить военные лагеря, казармы и пункты обеспечения безопасности.

«Объединенный военный комитет, возглавляемый начальником генерального штаба генерал-лейтенантом Абд ар-Разеком ан-Назури, и ряд офицеров начинают полевые поездки на юге Ливии», — говорится в заявлении Отдела военной информации ЛНА.

В ведомстве уточнили, что визит состоялся по прямому указанию главнокомандующего Халифы Хафтара.

Поездка совпала с публикацией фотографий боевиков запрещенной в РФ организации «Исламское государство». Накануне их растиражировали медиаплатформы, связанные с ИГ1.

Согласно описанию, снимки сделаны на юге североафриканской страны. На них запечатлены террористы во время забоя жертвенного животного по случаю праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Лица экстремистов скрыты.

Достоверность информации вызывает сомнения. Фотографии не позволяют установить, где и когда они сделаны.

Осведомленные источники на условиях анонимности сообщили Sky News Arabia, что поездка армейского руководства направлена на поднятие боевого духа в войсках. ЛНА готовится к окончательной зачистке юга Ливии от террористов.

Поставленная перед военными задача непростая. Зона операций охватывает обширную территорию. Это пустынные районы, по которым перемещаются экстремисты, и горы, где они укрываются.

В течение последних нескольких дней армия смогла перерезать линии снабжения террористических ячеек. Кроме того, в ходе операции военные штурмом захватили одно из укрытий боевиков.

Источники ожидают, что в ближайшие недели вооруженные силы предпримут решительные шаги, чтобы окончательно нейтрализовать угрозу. Действия последуют после прибытия на юг подкрепления для дальнейшей борьбы с терроризмом.

Ливийский военный аналитик Мутассим аль-Хаваз подтвердил наличие ячеек ИГ (организация запрещена в РФ) на юго-западе страны, недалеко от границ с Алжиром и Чадом. По его словам, для их ликвидации необходима координация между всеми видами вооруженных сил.

Эксперт считает, что озабоченность политическим процессом и разногласия по поводу проведения выборов, утверждения бюджета и объединения институтов отодвинули проблему безопасности на второй план. Власти невольно дали возможность экстремистам вернуться к своей деятельности.

Prt Scr youtube.com / مكتب الاعلام - القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية

В середине июня армия начала крупномасштабные операции против ячеек запрещенной в РФ организации «Исламское государство». Решение принято в связи с эскалацией активности группировок, в том числе после теракта в Сабхе.

Для обеспечения успеха выполнения задач вооруженных сил Главное командование объявило границу с Алжиром закрытой военной зоной. Передвижение в районе запрещено.

За месяц солдаты провели ряд качественных операций. В борьбе с террористами задействовали и авиацию. 19 июня ВВС нанесли серию ударов по местам расположения боевиков в горах Аль-Харудж.

1 Организация запрещена на территории РФ.