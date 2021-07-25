Эффектные кадры формирования «ледяной рубашки» при движении ледокола появились в Сети

Санкт-Петербург, 25 июля. Дробление льда для современных ледоколов перестало быть проблемой. Куда важнее его скопление вокруг корпуса. Этот эффект называется «ледяная рубашка», сообщает телеканал «Звезда».

Журналисты продемонстрировали эффектные кадры работы большого ледового бассейна Крыловского государственного научного центра. Несмотря на масштабы, комплекс расположился на пятом этаже здания. Дно бассейна создано из прочного стекла. Это позволяет пронаблюдать процесс формирования так называемой «ледяной рубашки» вокруг корпуса модели ледокола.

Во время эксперимента можно увидеть, как модель, оснащенная винтами, фрезерует ледяной покров. Впоследствии обломки льда скапливаются под судном, создавая внушительную нагрузку.

Особенность экспериментального комплекса Крыловского государственного научного центра заключается в том, что лед здесь по своему составу идентичен ледяному покрову Арктики. Это позволяет наиболее точно оценить действия ледокола в реальных условиях.

Ранее президент России Владимир Путин назвал ледокольный флот РФ самым мощным в мире. На данный момент в эксплуатации находятся свыше 40 российских ледоколов различных классов. Кроме этого, РФ располагает судами с ядерными энергетическими установками.