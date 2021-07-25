Биткоин закрепился на отметке выше 34 тысяч долларов после резкого роста

Москва, 25 июля. Котировки самой известной криптовалюты продолжают удерживаться на уровне выше 34 тысяч долларов за монету.

В течение нескольких дней биткоин находился в коридоре между 32 и 33 тыс. долларов, пока 24 июля не случился резкий скачок. За сутки курс вырос на 7% и превысил 34 тыс. долларов. После этого данный уровень стал локальной линией поддержки для цифровой монеты — котировки уже не опускались ниже.

Специалисты криптовалютного рынка предполагают, что укрепление BTC связано с положительным новостным фоном. Так, американский миллиардер Илон Маск объявил, что его компания Space X будет приобретать биткоины. Он добавил, что лично имеет вложения в Ethereum и Dogecoin. Кроме того, автопроизводитель Tesla планирует возобновить продажу электрокаров за биткоины.

Похожая новость ранее приходила из Мексики, где миллиардер Рикардо Салинас намерен принимать биткоины в собственном банке.