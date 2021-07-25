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Биткоин закрепился на отметке выше 34 тысяч долларов после резкого роста
Экономика
Биткоин закрепился на отметке выше 34 тысяч долларов после резкого роста
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 июля. Котировки самой известной криптовалюты продолжают удерживаться на уровне выше 34 тысяч долларов за монету.

В течение нескольких дней биткоин находился в коридоре между 32 и 33 тыс. долларов, пока 24 июля не случился резкий скачок. За сутки курс вырос на 7% и превысил 34 тыс. долларов. После этого данный уровень стал локальной линией поддержки для цифровой монеты — котировки уже не опускались ниже.

Специалисты криптовалютного рынка предполагают, что укрепление BTC связано с положительным новостным фоном. Так, американский миллиардер Илон Маск объявил, что его компания Space X будет приобретать биткоины. Он добавил, что лично имеет вложения в Ethereum и Dogecoin. Кроме того, автопроизводитель Tesla планирует возобновить продажу электрокаров за биткоины.

Похожая новость ранее приходила из Мексики, где миллиардер Рикардо Салинас намерен принимать биткоины в собственном банке.

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