Новая колонна ВС США прибыла в сирийскую Хасаку из Ирака

Дамаск, 25 июля. В сирийскую провинцию Хасака прибыл новый конвой вооруженных сил США. Как сообщает информационное агентство SANA, он доставил оборудование, боеприпасы, материально-техническое обеспечение, а также подкрепление для личного состава на базу Штатов в городе Аш-Шаддади.

По данным местных источников, колонна, которую сопровождали два вертолета, пересекла ирако-сирийскую границу и затем направилась в сторону американского объекта. В планах у Штатов, утверждает источник, расширение уже имеющейся базы, а также создание нового тренировочного лагеря.

#Hasaka : A #US convoy of eighty trucks brought construction materials and supplies to expand the #SDF (PKK) Al Shaddadi base. https://t.co/kNbf8QHGxJ. — Christian Turner (@CombatChris1) July 25, 2021

В настоящий момент американские военные продолжают незаконно занимать территории на северо-востоке Сирийской Арабской Республики (САР), где они в сотрудничестве с боевиками из курдских формирований наладили работу по добыче и продаже полезных ископаемых. Так, Штаты, прикрываясь борьбой с терроризмом в регионе, нелегально вывозят нефть, принадлежащую сирийскому народу, на территорию Ирака. Колонны с «черным золотом» обычно сопровождают бойцы «Сирийских демократических сил».

SANA: ???????? US Transfers Convoys Laden with Stolen ???????? Syrian Oil from Hasakah to ???????? Iraq. Looting other countries in the name of, "War Against Terrorism". #Syria #Iraq #NoGroundForUSA #NoGroundForAmerica pic.twitter.com/esGsMqkhGU — Tafseer Rizvi تفسير ريزوي (@TafseerRizvi7) July 17, 2021

Правительство САР не раз заявляло о недопустимости присутствия американцев в регионе и указывало на нарушение норм международного права со стороны США. Как отмечает Дамаск, Штаты не получали разрешения сирийских властей на пребывание в данном регионе, а также не заручились соответствующим распоряжением ООН.

Хотя публично Вашингтон заявляет, что стремится оказать поддержку сирийскому народу, американские власти не отказываются от жестких санкций, действующих в отношении САР. Последовательное ужесточение рестрикций Штаты ведут с 2011 года, при этом одним из наиболее скандальных санкционных пакетов стал так называемый «Акт Цезаря», вступивший в силу в июне 2020 года.

#Nebenzia: We would specifically highlight the “know-how” of our US colleagues – the so-called #CaesarAct. Unless it is revoked, all attempts to relax sanction regimes will be just half-measures impeding #Syria’s independent development. pic.twitter.com/TnOfPPgw8q — Russian Mission UN (@RussiaUN) June 24, 2021

Он дает администрации США право вводить ограничительные меры в отношении организаций и лиц, оказывающих прямую и косвенную помощь правительству Сирии. Этот закон напрямую затрагивает промышленность, банковский сектор, торгово-инвестиционную и энергетическую отрасли.