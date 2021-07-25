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Новая колонна ВС США прибыла в сирийскую Хасаку из Ирака
Весь мир
Новая колонна ВС США прибыла в сирийскую Хасаку из Ирака
twitter.com  /  @mustefabali

Дамаск, 25 июля. В сирийскую провинцию Хасака прибыл новый конвой вооруженных сил США. Как сообщает информационное агентство SANA, он доставил оборудование, боеприпасы, материально-техническое обеспечение, а также подкрепление для личного состава на базу Штатов в городе Аш-Шаддади.

По данным местных источников, колонна, которую сопровождали два вертолета, пересекла ирако-сирийскую границу и затем направилась в сторону американского объекта. В планах у Штатов, утверждает источник, расширение уже имеющейся базы, а также создание нового тренировочного лагеря.

В настоящий момент американские военные продолжают незаконно занимать территории на северо-востоке Сирийской Арабской Республики (САР), где они в сотрудничестве с боевиками из курдских формирований наладили работу по добыче и продаже полезных ископаемых. Так, Штаты, прикрываясь борьбой с терроризмом в регионе, нелегально вывозят нефть, принадлежащую сирийскому народу, на территорию Ирака. Колонны с «черным золотом» обычно сопровождают бойцы «Сирийских демократических сил».

Правительство САР не раз заявляло о недопустимости присутствия американцев в регионе и указывало на нарушение норм международного права со стороны США. Как отмечает Дамаск, Штаты не получали разрешения сирийских властей на пребывание в данном регионе, а также не заручились соответствующим распоряжением ООН.

Хотя публично Вашингтон заявляет, что стремится оказать поддержку сирийскому народу, американские власти не отказываются от жестких санкций, действующих в отношении САР. Последовательное ужесточение рестрикций Штаты ведут с 2011 года, при этом одним из наиболее скандальных санкционных пакетов стал так называемый «Акт Цезаря», вступивший в силу в июне 2020 года.

Он дает администрации США право вводить ограничительные меры в отношении организаций и лиц, оказывающих прямую и косвенную помощь правительству Сирии. Этот закон напрямую затрагивает промышленность, банковский сектор, торгово-инвестиционную и энергетическую отрасли.

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