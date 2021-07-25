Духовник российских спортсменов стал мало спать с началом Олимпиады

Токио, 25 июля. Духовник российской команды на летней Олимпиаде в Токио, протоиерей Андрей Алексеев, рассказал о большом количестве работы, из-за которой он не может нормально спать.

Священнослужитель объяснил, что традиция организации часовни на территории Олимпийской деревни актуальна уже несколько лет. Для протоиерея это третьи Игры. Он отметил, что поддерживать спортсменов и работников на таких крупных соревнованиях всегда актуально.

«Мы продолжаем традицию и несем этот свет веры туда, где поддерживается атмосфера праздника. А Олимпийские игры, пусть и такие специфические, это все равно праздник», — рассказал духовник в интервью РИА Новости.

Протоиерей отметил, что в этом году большинство спортсменов сталкиваются с огромным стрессом перед соревнованиями и им всегда хочется с кем-то поделиться, как-то облегчить свою ношу. Он рассказал, что с начала Олимпиады у него не хватает времени даже на сон.