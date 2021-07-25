Британские ученые подтвердили, что коронавирус снижает уровень интеллекта

Лондон, 25 июля. Ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета выяснили, что коронавирусная инфекция может снижать уровень интеллекта.

Специалисты из Великобритании провели исследование с участием 81 337 человек. Из них 12 689 переболели коронавирусной инфекцией с разной степенью тяжести. Эксперимент состоял из задач, целью которых было проверить когнитивные способности испытуемых.

Результаты показали, что у большинства пациентов после коронавируса проблемы в решении задач возникали чаще, чем у людей, которые не болели. Снижение уровня интеллекта отчасти было связано со степенью заболевания. Однако нарушение когнитивных способностей наблюдалось и у людей, перенесших вирус в легкой форме.

Россиян ранее призвали не переживать из-за проблем с памятью и концентрацией внимания после коронавируса. Об этом заявил врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.