МакSим сделала тревожное признание перед госпитализацией

Москва, 25 июля. Певица МакSим дала откровенное интервью незадолго до комы. Артистка рассказала о зависимости и сделала неоднозначное заявление перед своей госпитализацией.

Звезда поп-музыки Марина Максимова (МакSим) уже месяц находится в искусственной коме. Незадолго до госпитализации певица дала интервью, в котором рассказала о тяжелой реабилитации после аварии. В тот период исполнительница набрала лишний вес и пристрастилась к алкоголю. Позднее Максимова нашла в себе силы вернуться к работе: тогда певица выпустила композицию «Спасибо», посвященную поклонникам. В интервью исполнительница объяснила свое решение вернуться к прежнему образу.

«Это была осознанная идея записать песню в стиле той самой МакSим, без каких-либо экспериментов со звучанием. Я хотела вернуться в то самое амплуа, в котором я комфортно себя чувствую», — поделилась певица.

Тревожное признание было сделано незадолго до госпитализации. С тех пор Максимову перевели с аппарата ИВЛ на ЭКМО, а врачи не торопятся обнадеживать ее фанатов, которые опасаются, что слова звезды могут стать последними.

Совсем скоро может появиться новая информация о состоянии Максимовой. Пиар-менеджер Яна Богушевская сообщила в комментарии ФАН, что планирует получить актуальные данные о здоровье своей клиентки.