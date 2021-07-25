Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 19:15
19:15
Политика
Американцы рассчитывают испытать новый препарат от COVID-19 на украинцах
19:14
Политика
В Киеве рассказали о массовом бегстве украинцев на заработки за границу
19:13
Общество
Фанаты «Спартака» посвятили баннер МакSим на матче в Казани
19:12
Весь мир
Торги Турции с «Талибаном» и комендантский час: главные события недели в Афганистане
19:10
Весь мир
Демократизация Судана: как Запад мешает стране перейти к росту экономики
19:09
Армия
В ходе МАКС-2021 Россия заключила экспортные контракты на 265 млрд рублей
19:09
Общество
Популярную у россиян кашу назвали полезной для работы сердца
19:08
Шоу-бизнес
Бузова оправдалась перед «желчными» подписчиками за странные танцы
19:02
Экономика
Регуляции ЕС могут создать новые рынки для АвтоВАЗа
19:00
Политика
Байден и Харрис не поедут на украинский саммит «Крымская платформа»
Все новости

На Шанхай обрушился тайфун «Ин-Фа». События дня
Видео
На Шанхай обрушился тайфун «Ин-Фа». События дня
pxhere.com  / 

 

В Сирии прошел парад в честь Дня ВМФ

В главном военном порту Сирии Тартусе уже в пятый раз с размахом отметили День Военно-морского флота. В Средиземном море, где базируются корабли Черноморского флота и ракетные катера ВМС Арабской республики, прошел парад, а после состоялся военно-спортивный праздник. В программе — выполнение боевых упражнений в акватории, высадка десанта на необорудованное побережье, флаги двух стран и нашего Военно-морского флота в небе над Тартусом. Для гостей праздника на прогулочной набережной открылась выставка достижений российского военно-промышленного комплекса, где сирийцы охотно делали селфи с современной техникой. Торжественно День ВМФ отметили и в России. Помимо Главного парада с участием президента Владимира Путина в Санкт-Петербурге праздник встретили в других городах страны, где базируется наш флот, в Севастополе, Североморске, Балтийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Каспийске.

На Шанхай обрушился тайфун «Ин-Фа»

На Шанхай обрушился тайфун «Ин-Фа». События дня
pxhere.com  / 

На Шанхай обрушился мощный тайфун «Ин-Фа». Оправдывая свое китайское имя «фейерверк», разрушитель движется со скоростью 24-38 м/с, сметая все на своем пути. Власти уже эвакуировали более 360 тысяч человек из прибрежных районов, отменены все авиарейсы, парализовано движение поездов, прекращены занятия в школах и университетах. Новая беда пришла в Китай следом за смертельным наводнением в провинции Хэнань. По последним данным, число жертв чудовищной стихии возросло до 63 человек.

Дети пострадали при обрушении аттракциона в Ирландии

На Шанхай обрушился тайфун «Ин-Фа». События дня
ФБА «Экономика сегодня»  /  Екатерина Иванова

По меньшей мере 12 человек пострадали из-за ЧП с каруселью в Северной Ирландии. Инцидент произошел в парке развлечений Planet Fun в Белфасте. На аттракционе Star Flyer из-за сбоя системы вылетел механизм, ударился о строение и обрушился на посетителей. В результате госпитализированы шесть человек, среди которых четверо детей. У очевидцев происшествия разные версии случившегося. В администрации парка от конкретных комментариев уклонились, заявив, что сделают их после завершения расследования.

Вернуться назад

Все новости / Видео / На Шанхай обрушился тайфун «Ин-Фа». События дня
дети путин россия сирия жертвы китай чп кнр происшествия белфаст флот праздник непогода наводнение день вмф аттракцион тайфун северная ирландия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru