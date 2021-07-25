На Шанхай обрушился тайфун «Ин-Фа». События дня

В Сирии прошел парад в честь Дня ВМФ В главном военном порту Сирии Тартусе уже в пятый раз с размахом отметили День Военно-морского флота. В Средиземном море, где базируются корабли Черноморского флота и ракетные катера ВМС Арабской республики, прошел парад, а после состоялся военно-спортивный праздник. В программе — выполнение боевых упражнений в акватории, высадка десанта на необорудованное побережье, флаги двух стран и нашего Военно-морского флота в небе над Тартусом. Для гостей праздника на прогулочной набережной открылась выставка достижений российского военно-промышленного комплекса, где сирийцы охотно делали селфи с современной техникой. Торжественно День ВМФ отметили и в России. Помимо Главного парада с участием президента Владимира Путина в Санкт-Петербурге праздник встретили в других городах страны, где базируется наш флот, в Севастополе, Североморске, Балтийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Каспийске.

На Шанхай обрушился тайфун «Ин-Фа» pxhere.com / На Шанхай обрушился мощный тайфун «Ин-Фа». Оправдывая свое китайское имя «фейерверк», разрушитель движется со скоростью 24-38 м/с, сметая все на своем пути. Власти уже эвакуировали более 360 тысяч человек из прибрежных районов, отменены все авиарейсы, парализовано движение поездов, прекращены занятия в школах и университетах. Новая беда пришла в Китай следом за смертельным наводнением в провинции Хэнань. По последним данным, число жертв чудовищной стихии возросло до 63 человек.