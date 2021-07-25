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В Сети появились уникальные кадры работы циркуляционного бассейна в Крыловском центре
Армия
В Сети появились уникальные кадры работы циркуляционного бассейна в Крыловском центре
tvzvezda.ru  /  prt scr / ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Москва, 25 июля. Огромный циркуляционный бассейн является одной из первых площадок легендарного Крыловского государственного научного центра. В Сети появился видеоролик работы этой техники.

Подобных конструкций всего две в мире. Одна находится в России, а вторая в Соединенных Штатах. В основе циркуляционного бассейна лежит большая наполненная водой чаше, в центре которой размещена вращающаяся ротативная установка. Телеканал «Звезда» поделился видеофрагментом с научного центра.

Эта конструкция позволяет определить скорость корабля при движении, а также проверить его управляемость при маневрировании. Все российские подлодки, катера на подводных крыльях и другие суда проходили испытания на этом циркуляционном бассейне.

Также недавно в Сети появились кадры эффектных маневров кораблей Каспийской флотилии во время парада ко Дню Военно-морского флота России. В рамках мероприятия моряки произвели серию запусков ракет.

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испытания корабли крыловский центр
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