В Сети появились уникальные кадры работы циркуляционного бассейна в Крыловском центре

Москва, 25 июля. Огромный циркуляционный бассейн является одной из первых площадок легендарного Крыловского государственного научного центра. В Сети появился видеоролик работы этой техники.

Подобных конструкций всего две в мире. Одна находится в России, а вторая в Соединенных Штатах. В основе циркуляционного бассейна лежит большая наполненная водой чаше, в центре которой размещена вращающаяся ротативная установка. Телеканал «Звезда» поделился видеофрагментом с научного центра.

Эта конструкция позволяет определить скорость корабля при движении, а также проверить его управляемость при маневрировании. Все российские подлодки, катера на подводных крыльях и другие суда проходили испытания на этом циркуляционном бассейне.

Также недавно в Сети появились кадры эффектных маневров кораблей Каспийской флотилии во время парада ко Дню Военно-морского флота России. В рамках мероприятия моряки произвели серию запусков ракет.