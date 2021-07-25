Тульский вуз представил обширную программу на «МАКС-2021»

Тула, 25 июля. Делегация из Тулы приняла активное участие в юбилейном авиасалоне «МАКС-2021». Свои разработки продемонстрировали представители Тульского государственного университета.

Один из крупнейших вузов региона привез достижения четырех научных кафедр. Гости авиасалона ознакомились с ними в рамках экспозиционной программы.

«Кафедра «Приборы управления» демонстрирует современные системы ориентации и навигации, студенческое конструкторское бюро кафедры «Ракетное вооружение» — образцы беспилотных летательных аппаратов, кафедра «Приборы и биотехнические системы» — методологию повышения точности ГЛОНАСС. Кроме того, доцент кафедры «Финансы и менеджмент» Сергей Кузнецов представил доклад «Национальная финансовая система: от построения модели до практических расчётов», — сообщает пресс-служба ТулГУ.

Кроме того, тульский госуниверситет поучаствовал и в деловой программе форума. Руководители вуза обсудили немало вопросов в сфере авиационной промышленности.

Ранее ФАН рассказывал об особой экономической зоне в Тульской области. Она второй год подряд признана лучшей в стране по ряду показателей.