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Тульский вуз представил обширную программу на «МАКС-2021»
Общество
Тульский вуз представил обширную программу на «МАКС-2021»
фото пресс-службы ТулГУ  / 

Тула, 25 июля. Делегация из Тулы приняла активное участие в юбилейном авиасалоне «МАКС-2021». Свои разработки продемонстрировали представители Тульского государственного университета.

Один из крупнейших вузов региона привез достижения четырех научных кафедр. Гости авиасалона ознакомились с ними в рамках экспозиционной программы.

«Кафедра «Приборы управления» демонстрирует современные системы ориентации и навигации, студенческое конструкторское бюро кафедры «Ракетное вооружение» — образцы беспилотных летательных аппаратов, кафедра «Приборы и биотехнические системы» — методологию повышения точности ГЛОНАСС. Кроме того, доцент кафедры «Финансы и менеджмент» Сергей Кузнецов представил доклад «Национальная финансовая система: от построения модели до практических расчётов», — сообщает пресс-служба ТулГУ.

Кроме того, тульский госуниверситет поучаствовал и в деловой программе форума. Руководители вуза обсудили немало вопросов в сфере авиационной промышленности.

Ранее ФАН рассказывал об особой экономической зоне в Тульской области. Она второй год подряд признана лучшей в стране по ряду показателей.

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